 

Гиперзвуковые разработки России знаменуют начало новой гонки вооружений

01.02.2022, 12:58, Новости дня
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Разрабатывая новейшее гиперзвуковое оружие, РФ посылает миру ясный сигнал о старте новой гонки вооружения, считает France 2. В арсенале Москвы уже можно найти ракетный комплекс «Авангард», который может поразить любую цель на планете, а также ракету «Циркон», которая не видна на радарах ПВО.

На данный момент у РФ есть по крайней мере два типа гиперзвукового оружия. Первое предназначено для переноса ядерного потенциала, чтобы поражать любую цель на планете. «Авангард» — так его называют — напоминает классическую баллистическую ракету длиной 27 метров. Однако в его головном обтекателе находится планирующий блок, своего рода дрон длиной 5 метров. Запущенный с помощью ракеты, этот планирующий блок из композитных материалов может пролетать до 27 тысяч километров в час в верхних слоях атмосферы, защищённый тепловой защитой от воздуха, разогретого до 2 тысяч градусов Цельсия.

Если классическая ракета поднимается в воздушное пространство и следует по кривой, которую может спрогнозировать ПВО противника, «Авангард» остаётся на более низкой высоте. Он может разворачиваться, менять курс, его точку удара невозможно предсказать. В «Авангарде» соединяются феноменальная скорость ракеты и манёвренные возможности дрона, что делает бесполезными системы перехвата. «Авангард» может нести ядерный заряд, который в 130 раз превышает заряд бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Россия также разработала гиперзвуковые ракеты меньшей дальности, такие как «Циркон» длиной 11 метров. Запущенный с подводной лодки или корабля, он разработан для потопления авианосцев или уничтожения целей, которые расположены в радиусе 1 тысячи километров. Его скорость, как сообщается, достигает 9 чисел Маха, или 11 тысяч километров в час — достаточно, чтобы образовать облако перегретого воздуха, благодаря которому он почти не виден на радарах и оставляет только несколько секунд для ответной реакции.

НИКОЛЯ ШАТОНЁФ, заместитель главного редактора France 2: Даже если РФ скрывает точные данные о возможностях своего оружия, она посылает миру очень ясный сигнал: началась новая гонка вооружений.

Дата выхода в эфир 30 января 2022 года.



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