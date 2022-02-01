 

«Иду изгонять вождя бледнолицых»: шаман племени Аппалачей рассказал, почему присоединился к походу дальнобойщиков на Вашингтон

01.02.2022, 12:51, Разное
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55-летний шаман племени Аппалачей из резервации Ривер-пик (штат Северная Каролина) по имени Быстрый Конь рассказал журналистам, почему решил присоединиться к протестному маршу американских и канадских дальнобойщиков на Вашингтон.

По его словам, в Белом Доме поселился злой дух, которого необходимо изгнать.

Иду изгонять вождя бледнолицыхБыстрый Конь путешествует в кабине грузовика одного из лидеров протеста, Билла Херрингтона из Массачусетса. Из личных вещей у него лишь справка о выписке из клиники для душевнобольных, бубен и петиция, подписанная тридцатью индейскими шаманами, которые считают президента США Джозефа Байдена одержимым нечистыми духами. Шаман заявил, что протестующие намерены замкнуть кольцо из крупногабаритных грузовиков вокруг Белого Дома и проводить обряды изгнания злых духов до тех пор, пока Байден не покинет свой пост и «не перестанет насылать несчастья на другие народы».

– Вождь бледнолицых принёс немало бед моему племени. Из-за него растут цены на продукты, повышается пенсионный возраст, постоянно дорожает коммуналка и проезд на общественном транспорте. Это прямое продолжение политики геноцида, которую проводили его предшественники. Я буду ходить и бить в свой бубен вокруг Белого Дома до тех пор, пока злой дух, именуемый Джо Байден, его не покинет, и туда не вернётся добрый вождь Дональд Большая Секвойя, – заявил Быстрый Конь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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