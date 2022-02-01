В Москве простились с Куравлевым

Завершилась церемония прощания с актером Леонидом Куравлевым: его отпевали в Центральной клинической больнице в Москве.

На церемонию прощания пришли члены семьи Куравлева, коллеги и поклонники. Позже его похоронят на Троекуровском кладбище, передает РИА «Новости».

Сын Леонида Куравлева Василий сказал на церемонии прощания, что для него отец «перешел в другое измерение», но в будущем они еще смогут общаться – через воспоминания и сыгранные роли.

«Дорогой мой и любимый папа! У меня язык не поворачивается сказать, что ты умер. Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение, и мы в будущем, безусловно, будем с тобой общаться и взаимодействовать, прежде всего, через твоих героев, через твои роли, ну и, конечно, через детские воспоминания», – сказал Василий Куравлев.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов на церемонии прощания сказал, что Леонид Куравлев обладал обаянием, своеобразным талантом и только ему присущим юмором, которые позволяли ему великолепно сыграть роль.

«Талант, замечательный актер и, конечно, замечательный человек. Пусть земля будет тебе пухом. Я рад, что мы с тобой общались», – сказал Герасимов.

Он вспомнил известные роли Куравлева, в частности, сантехника Афанасия Борщова из фильма Георгия Данелии «Афоня», вора-рецидивиста Жоржа Милославского из ленты Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

«Своим обаянием, своим талантом своеобразным, только ему присущим юмором только он мог так великолепно сыграть роль, и, конечно, все мы будем смотреть, помнить и любить его», – добавил Герасимов.

Он выразил сожаление, что в последние годы у Куравлева не было ярких ролей в кино. Но сам актер, отметил он, философски говорил: «Уступи дорогу другим».

Почтить память Куравлева пришли члены семьи – сын Василий, внук Степан, друзья и коллеги.

Советский и российский киноактер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года. Окончил актерскую мастерскую ВГИКа под руководством Бориса Бибикова. По окончании института его приняли в Театр-студию киноактера, где он работал до 1992 года.

Широкую известность ему принесла роль Пашки Колокольникова в картине Василия Шукшина «Живет такой парень». Также любимыми героями, которых сыграл Куравлев, стали вор Валька Копченый в телесериале Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» (1979), жулик Шура Балаганов в фильме Михаила Швейцера «Золотой теленок» (1968), вор-рецидивист Жорж Милославский в картине Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), сантехник Афанасий Борщов в киноленте режиссера Георгия Данелии «Афоня» (1975).

Куравлев продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. Всего его карьера насчитывает более 200 киноролей.

Среди наград Куравлева приз кинофестиваля «Виват, кино России» за творческий вклад в российский кинематограф (1999), в 2006 году он был удостоен ордена святого Александра Невского «За труды и Отечество», а в 2012 году его наградили российским орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В воскресенье народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни в возрасте 85 лет.