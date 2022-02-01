 

Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за высказывания на ПМЭФ

01.02.2022, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного основателем компании по оказанию юридических услуг «Троицкая и партнеры» Эльнарой Троицкой к телеведущей Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что Троицкой было отказано в удовлетворении заявленных требований, передает ТАСС.

В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».

Собчак прокомментировала подачу иска, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.02 / Следователи ГБР за январь задержали 48 человек, включая 11 полицейских и семерых военных

04.10 / В Ереване опровергли заявление Баку об обстреле Мингячевира

23.10 / Ключевой фактор для списания вагона – его техническое состояние, а не возраст

29.01 / Еврокомиссия разрешила поставки третьей вакцины от COVID-19 в ЕС

12.01 / Eвропейские авиакомпании вынуждены отправлять в полёт пустые самолёты

21.04 / Euronews – властям Сицилии пока не удаётся побороть недоверие жителей к вакцине AstraZeneca

29.07 / Власти Йемена и сепаратисты заключили мир и создадут единое правительство

19.09 / TikTok призвал Facebook и Instagram присоединиться к борьбе с властями США

22.05 / Bloomberg – Илон Маск рассказал о планах построить завод Tesla в России

28.07 / Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь боевика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика