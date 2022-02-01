Суд отклонил иск юриста к Собчак из-за высказывания на ПМЭФ

Кунцевский суд Москвы отказал в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданного основателем компании по оказанию юридических услуг «Троицкая и партнеры» Эльнарой Троицкой к телеведущей Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе суда.

В суде сообщили, что Троицкой было отказано в удовлетворении заявленных требований, передает ТАСС.

В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: «Вы на какую панель пришли?».

Собчак прокомментировала подачу иска, отметив, что «нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями».