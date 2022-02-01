Крис Нот не появится в документальном фильме о съемках продолжения “Секса в большом городе”

Вчера компания HBO Max анонсировала выход документального фильма, рассказывающего о съемках продолжения культового сериала “Секс в большом городе” под названием “И просто так”. Фильм о фильме выйдет вместе с последней, 10-й серией шоу уже 3 марта, а сейчас в сети появился первый трейлер. В ролике собраны кадры закулисья, как, например, сценаристы сидят и размышляют о героине Кристины Дэвис, и как Сара Джессика Паркер примеряет наряды для съемок в огромной костюмерной.

В трейлере появились как любимые героини Кэрри, Миранда, Шарлотта, так и новые персонажи, однако Мистера Бига в исполнении Криса Нота в ролике нет. Этого следовало ожидать после того, как актера обвинили в сексуальном насилии и домогательствах. Хотя еще до этого сценаристы “убили” Мистера Бига в первой серии, персонаж должен был “вернуться” в воспоминаниях Кэрри, во всяком случае, несколько отснятых сцен, например, прогулка Кэрри и Бига в карете и на фоне Эйфелевой башни, пропали из финальной версии монтажа.

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Публикация от HBO Max (@hbomax)

Кристина Дэвис, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон

Напомним, что в начале декабря 2021 года две женщины подали заявление в суд, в котором обвинили Криса Нота в сексуализированном насилии. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter с уточнением, что в их редакцию они обратились с разницей в несколько месяцев и что они не знакомы между собой. С одной инцидент произошел в 2004 году, с другой – в 2015-м. Предполагаемым жертвам сейчас 40 лет и 31 год соответственно. А на следующий день после этой публикации появилась еще одна женщина заявила о сексуальных домогательствах со стороны Криса Нота, ее актер пытался изнасиловать в 2010 году. За десять дней список вырос – позже кантри-певица Лиза Джентил и актриса, дублерша Кристин Дэвис также заявили, что актер принуждал их к сексу.

Крис Нот

Крис Нот признался, что имел связи с двумя из четырех обвинивших его в сексуальном насилии женщинами, но по обоюдному согласию. При этом из-за скандала Крис Нот уже лишился многомиллионного рекламного контракта, роли в сериале и потерял место в актерском агентстве, да и личная жизнь актера пошла под откос – Рождество он отметил один в Нью-Йорке, а его жена Тара Уилсон с двумя детьми уехала к родителям в Калифорнию.