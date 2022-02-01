Бренда Сонг о грядущей свадьбе с Маколеем Калкиным и жизни после рождения сына

Бренда Сонг, возлюбленная Маколея Калкина и мать их сына Дакоты, дала блиц-интервью изданию The Cut. Несмотря на короткий формат, который, в итоге, стал анонсом к предстоящей премьере второго сезона сериала Dollface с участием Бренды, актриса была более чем откровенна с репортером. Молодая мама не только рассказала о своем распорядке дня и о возвращении к работе через 12 недель после родов, но и подтвердила, что выходит замуж за отца своего ребенка.

Теперь все вращается вокруг моего сына. Я просыпаюсь, беру его из кроватки, переодеваю, готовлю завтрак и пью матчу. Как молодая мама, я почти не сплю. Я из тех, кто любит просыпаться и гнать по делам. Теперь же я могу закончить свою работу только когда укладываю сына поспать. Я трачу это время на проверку электронной почты и составление плана на день. Я стараюсь сделать все во время его дневного сна. Я обязательно тренируюсь — у меня в гараже есть небольшой спортзал, и я делаю там круговые тренировки. Чтобы быть лучшей мамой, я должна быть лучшей версией себя. И упражнения помогают мне снизить уровень тревожности и отвлечь от ненужных мыслей. Я стараюсь находить на это хоть немного времени. Иногда я читаю и вяжу. А вот телефонные звонки по утрам я стараюсь не делать, даже по работе.

Рассказывая о помощи родных, в частности, своей мамы с малышом, Бренда назвала Маколея женихом:

Мы с женихом очень практичны. У нас нет няни, но моя мама была с нами с рождения сына. Сейчас ему 9 месяцев. Когда я работала, моя мама приходила с ним на съемочную площадку, чтобы я могла покормить его и просто повидаться с ним… Люди много говорят о беременности и родах, но не о “четвертом триместре”. Я говорю своим беременным подругам: “Убедитесь, что есть кому помочь вам”. Потому что вы инстинктивно хотите сделать все, но не сможете физически.

Также Бренда призналась, что ей было тяжело вернуться к съемкам того же сериала Dollface через три месяца после родов:

Труднее всего быть вдали от семьи. Я возвращалась домой, а мой сын уже спал. И это очень давило на меня, но я продолжала сцеживаться и кормить его грудью в промежутках между съемками, пока мы с коллегой репетировали. Она лучшая, даже держала мой свитер, пока я убаюкивала его… Я понятия не имела, что делаю. Я так рано вернулась к работе, и это оказалось труднее, чем я думала. Но я горжусь тем, что всегда приезжала первой на площадку. Часы, проведенные вдали от сына, сказались на мне. Но у меня отличная группа поддержки, и я знала, что о моем сыне заботятся… Я должна была пойти на эти жертвы. Надеюсь, он поймет.

Напомним, Маколей и Бренда познакомились в Таиланде на съемках фильма “Мальчишник в Таиланде” в 2017 году. Меньше чем через год звезда фильма “Один дома” в телеинтервью заговорил о новых отношениях и о мечтах стать отцом:

Я хочу сделать пару деток. Эта девушка (Бренда) что надо, так что, пожалуй, я заделаю с ней пару деток. Я имею в виду, что мы уже начали практиковаться. Наши дети точно будут красивыми. Бренда азиатка, так что у меня будут маленькие азиатские дети, это очаровательно, словно маленькие Шоны Ленноны будут бегать по моему дому (Маколей имеет в виду ребенка Джона Леннона и Йоко Оно – прим. ред.).

В 2020 году Калкин признался, что желание стать отцом стало сильнее, и они с Брендой не просто хотят, но серьезно планируют завести детей:

Мы с Брендой хотим завести ребенка, много практикуемся в этом деле. Высчитываем дни, смотрим на время. Ведь ничто не заводит тебя больше, чем момент, когда твоя леди заходит в комнату и говорит: “Дорогой, у меня овуляция”.

Вскоре их мечты стали реальностью – в апреле прошлого года у пары родился сын Дакота (Калкин назвал мальчика в честь своей погибшей сестры).

Ранее Бренда встречалась в музыкантом Трэйсом Сайрусом (братом поп-звезды Майли Сайрус), и в августе 2011 года появилась новость о том, что пара ждет ребенка. Однако тогда мать Бренды, Мэй Сонг, опровергла информацию. Калкин, который в раннем возрасте стал абсолютной кинозвездой, последние годы снимается крайне редко. И хотя он заявлял о том, что окончательно покончил с кинематографом, в 2019-м сыграл в фильме “Земля перемен” вместе с Брендой. Она же известна зрителям по фильму “Социальная сеть”, а также сериалам “Куколка”, “Ки и Пил” и “Новенькая”.