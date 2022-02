Рецепт булочек с изюмом и оригинальным соусом

“Тесто отягощено желтками, хорошим куском масла и изюмом с орехами”, – отметил он.

Живые дрожжи (20 г) нужно развести в теплом молоке (120 мл) с сахаром (20 г). Отдельно смешать муку (400 г), растопленное масло (100 г), два желтка, сахар (40 г), мускатный орех и влить туда молоко с дрожжами.

Вымесить тесто, накрыть и оставить его в тепле на час. Добавить в тесто 50 г изюма или клюквы, грецкие орехи (50 г) и руками замесить рыхлое взошедшее тесто.

“Соединяетесь с моментом, погружаетесь в дышащее тесто и чувствуете наслаждение. Затем делите тесто на порции, раскатываете в полоски, скручиваете и перекладываете в формы. Смазываете яйцом и печете при 180 градусах 20–25 минут”, – написал Клопотенко.

Он отметил, что булки можно пропитать сабайоном. Его рецепт кулинар опубликовал на своем сайте.

Ингрдиенты: два яичных желтка, сахар (40 г + 2 столовые ложки), игристое вино (40 мл), четверть апельсина.

В сотейник налить воду и поставить на огонь, сверху разогреть миску. Отдельно смешать желтки с сахаром, перелить в миску на паровой бане и активно перемешать венчиком до появления однородной пены. Добавить вино, перемешать.

В небольшой кастрюльке разогреть воду, добавить сахар и апельсиновую цедру. Варить на небольшом огне в течение 10 минут. Достать цедру, порезать тонкими полосками и подать вместе с сабайоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

—