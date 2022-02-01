 

Высокий уровень пожарной безопасности объектов в 2021 году обеспечивает ООО «Транснефть – Балтика»

01.02.2022, 12:16, Разное
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ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги деятельности по обеспечению пожарной безопасности производственных объектов в 2021 году. За указанный период было создано 2 договорных подразделения пожарной охраны и введено в эксплуатацию новое пожарное депо.
В частности, договорные пожарные подразделения Федеральной противопожарной службы МЧС РФ образованы на головной перекачивающей станции «Кириши» и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Кириши» в Ленинградской области. Еще одно аналогичное подразделение приступило к работе с 1 января 2022 года на ЛПДС «Красный Бор» (Ленинградская область). Ранее охрану этих объектов осуществляли подразделения частной пожарной охраны.

В 2021 году введено в эксплуатацию и передано в пользование ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области» построенное на средства ООО «Транснефть – Балтика» новое пожарное депо, которое позволит обеспечивать высокий уровень защиты объектов предприятия, расположенных на территории Ярославской области.

Помимо защиты подразделений Ярославского районного нефтепроводного управления, дежурный караул, базирующийся в депо пожарно-спасательной части №11, будет привлекаться для обеспечения безопасности близлежащих населенных пунктов согласно плану привлечения сил и средств Ярославского гарнизона пожарной охраны.

На нефтеперекачивающей станции «Палкино» Ярославского РНУ началось строительство пожарного депо, которое планируется завершить в ноябре 2022 года.

Для поддержания высокой готовности персонала к реагированию на чрезвычайные ситуации в 2021 году проведено 12 пожарно-тактических учений и 68 учебно-тренировочных занятий.

За время пожароопасного сезона в охранных и пятикилометровых зонах магистральных трубопроводов ООО «Транснефть – Балтика» было зарегистрировано 30 палов травы. Благодаря своевременным действиям сотрудников общества и противопожарных подразделений ни один из них не повлиял на работу объектов предприятия.

В рамках работы по профилактике возгораний в течение года регулярно проводились мероприятия по информированию сотрудников о необходимости соблюдения мер противопожарной безопасности, организовывались инструктажи, проверки техники и первичных средств пожаротушения.



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