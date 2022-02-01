 

Учёные предполагают, что во Вселенной есть цивилизации, похожие на человеческую

01.02.2022, 12:16, Разное
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Некоторые учёные предполагают, что в разных уголках Вселенной могут быть планеты, напоминающие Землю, на которых также зародилась жизнь. На таких планетах возможно существование инопланетян, во многом похожих на людей.
Саймон Конвей Моррис, эволюционный палебиолог из Кембриджского университета, рассказал, что в разных уголках Вселенной, вполне вероятно, могла произойти эволюция, похожая на человеческую. Эксперт утверждает, что в процессе различных мутаций сходные между собой организмы в любой среде развиваются независимо друг от друга – «конвергентная революция».

Однако мнения учёных разделились. Например, биолог-эволюционист Стивен Джей Гулд предполагает, что человеческая жизнь на Земле при другом стечении обстоятельств могла бы вовсе не зародиться. Космолог из Барселонского университета Фергюс Симпсон считает, что на размер любых живых существ оказывает влияние величина планеты. По предположению космолога, на многих планетах, имеющих средний размер, обитали бы жители размером с белого медведя. Земля имеет размер более чем средний, поэтому человек, вероятно, будет меньше любого инопланетянина, так как чем выше притяжение планеты, тем меньше габариты форм жизни на ней.

В любом случае, вопрос, который задаёт себе человечество на протяжении долгого времени – есть ли во Вселенной планеты, подобные Земле и цивилизации, похожие на людей – в настоящее время пока остаётся открытым.

Источник: overclockers.ru



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