Ольга Серябкина выпустила первую композицию после родов и посвятила её сыну

Ольга Серябкина после недавних родов уже смогла выпустить композицию, которую посвятила сыну. Трек войдет в новый альбом бывшей солистки SEREBRO. Песня получила название «Синий цвет твоей любви».

На своей странице в Instagram Ольга Серябкина призналась, что за день до родов смогла завершить работу над новым треком. Всю беременность она работала над альбомом, а ребенок весь период слушал песни, поэтому его тоже можно считать причастным к выпуску альбома. Малыш влиял на рабочий процесс – и для вокалистки имело важное значение посвятить песню наследнику.

Напомним, Ольга Серябкина тайно от фанатов и журналистов вышла замуж осенью 2020-го. Беременность артистка раскрыла в сентябре 2021 года, когда продемонстрировала в социальной сети фото с выросшим животиком. В конце этого же года она стала мамой, так как родился ее наследник Лука.

Исполнительница долго в декрете не засиделась и через некоторое время после родов стала посещать светские мероприятия. 28 января 2022 года она смогла выпустить первую песню из нового альбома. Стоит отметить, наименование альбома и дата его выхода не разглашаются, но не секрет, что там будет лирика, за которую фанаты так полюбили певицу.

Источник: muz-tv.ru