«Kрепость Россия» считает себя готовой выдержать осаду западных санкций

Несмотря на резкое падение на прошлой неделе курса российской валюты, Москва твёрдо намерена противостоять новой волне санкций, которыми ей угрожает Запад, пишет Le Figaro. Как напоминает издание, столкнувшись с экономическими ограничениями в 2014 году, страна сделала всё возможное, чтобы обезопасить свою экономику от влияния извне. Кроме того, масштабные санкции в отношении РФ серьёзно ударят и по её западным торговым партнёрам, подчёркивает газета.



AP

На фоне острого международного кризиса российский рубль на прошлой неделе впервые с ноября 2020 года преодолел символическую отметку в 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро, хотя позднее немного восстановил позиции, пишет Le Figaro. В период, когда американцы и европейцы угрожают Москве жёсткими санкциями в случае вторжения на Украину, все в стране помнят об экономических ответных мерах, последовавших за «вторжением» в Крым в 2014 году, когда рубль потерял 42% своей стоимости по отношению к европейской валюте и 48% по отношению к доллару, отмечает издание. Газета задаётся вопросом, как РФ будет противостоять новой волне санкций восемь лет спустя, напоминая, что среди мер воздействия на Москву рассматривается и отключение её от системы Swift, которая имеет решающее значение для международных банковских операций.

«Неприятно, конечно, но решаемо в рамках работающих в РФ финансовых институтов», — так прокомментировал на днях угрозу западных санкций министр финансов РФ Антон Силуанов. Как отмечает издание, с 2014 года РФ предприняла ряд мер, направленных на смягчение удара от западных санкций. Так, страна обеспечила себя резервным фондом на сумму около $630 млрд. В то же время Москва стремилась снизить свою уязвимость перед долларом, — которая, однако, остаётся высокой и сегодня — проводя консервативную налоговую политику и удерживая госдолг ниже отметки в 20% ВВП.

В течение последних восьми лет западные санкции и российские контрсанкции (в том числе против французских продовольственных товаров) привели к тому, что РФ усилила свою отечественную импортозамещающую промышленность, подчёркивает газета. Эта тенденция распространилась на фармацевтические и технологические области. При этом российский бизнес частично «развернулся» в сторону Китая. Объём торговли между двумя странами в настоящее время превышает $100 миллиардов в год.

Более подготовленная к экономическим ответным мерам по сравнению с 2014 годом «крепость Россия» тем не менее может столкнуться с негативными последствиями нового шквала санкций, полагает Le Figaro. Это случится, к примеру, если санкции коснутся электронных чипов — стратегически важной отрасли, мировое лидерство в которой принадлежит американцам. Кроме того, у Вашингтона есть рычаги для запрета экспорта в Россию высоких технологий, и в этом их по большей части поддержат европейцы, что станет серьёзным ударом по модернизации страны, считает газета.

Но, с другой стороны, от этих ограничений пострадает и сам Запад, особенно европейские страны, для которых РФ является третьим по величине поставщиком товаров после Китая и Соединённых Штатов, замечает издание, приводя в пример углеводороды и резкий скачок цен на энергоносители в Европе. Вашингтон и Берлин заявили, что в случае нападения на Украину санкции коснутся стратегически важного газопровода «Северный поток — 2». Однако на Россию приходится более 40% европейского импорта газа, напоминает Le Figaro.

Западные санкции или ответные меры РФ увеличат счета за электроэнергию и отопление для миллионов европейских домохозяйств. Кроме того, блокировка системы Swift также поставит под угрозу компании, работающие с Россией, предупреждает издание. «Россия не Иран. РФ — крупнейшая страна, шестая экономика мира, без которой сегодня невозможно представить международные экономические отношения», — приводит газета замечание российского экономиста Александра Широва.