Мнение: По мощам и елей

Хотя итоги газового рынка января в Европе еще не подведены, есть предварительные данные. Европейцы импортировали рекордное количество СПГ — порядка 10,4 млрд кубометров в пересчете на регазифицированный СПГ. Предыдущий рекорд был в допандемийном январе 2019 года — 9,9 млрд кубометров.

Это ненамного, но больше объема газа, поставленного Газпромом. Газпром продолжает терять европейский рынок, замещение происходит в основном за счет американского газа, плюс есть еще и Катар, который вряд ли составит конкуренцию Штатам, но в качестве резерва поддержки всегда рядом. Катарский газ расписан на годы вперед, но при определенных обстоятельствах некоторое количество для маневра найдется.

Если тенденция сохранится (а пока неясно, за счет чего ее можно выправить), то доля Газпрома будет снижаться и далее. Технологических или экономических причин для этого, кстати, нет. Они — исключительно политические. Путин настолько достал европейцев, что они сделают всё, чтобы свести его возможности для шантажа и террора к минимуму.

Две войны — на Украине и в Сирии, два новых с иголочки трубопровода стоимостью под хорошую сотню миллиардов долларов (с учетом наземной инфраструктуры) — и всё ради того, чтобы укрепить положение на европейском рынке, занять еще большую долю — всё это коту под хвост. Просто потому, что пареньку из трущоб захотелось поиграть в геополитика, имея при этом минимум способностей, крайне смутное представление о том, что это такое, а плюсом — еще и абсолютно наплевательское отношение к своей собственной стране.

Ну так по мощам и елей, чему удивляться…

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