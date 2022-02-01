Это у них в крови

Путеводитель по пыточному Калининграду и история офицера полиции Петра Зверева, которого мучили собственные ученики (18+).

Все чаще ощущаю себя судебным медиком, оценивающим пыточные повреждения на телах жертв: тут применили швабру, тут — кипятильник, электрошокер, где-то — пластиковый пакет или бутылку, а там — простыню. Рутина. И нет на карте страны ни одного населенного пункта, где людей не пытают в отделах полиции, ИВС, СИЗО и колониях. Объединяет все случаи одно: равнодушие исполнителей, которые всем своим видом и издевательским враньем в отписках на заявления потерпевших демонстрируют уверенность в том, что их должность дает им возможность избежать чувства личной вины, и право уйти от тюремного срока. У них есть все основания быть в этом уверенными.

Калининград, Кёнигсберг. Красивый город, архитектура в югендстиле. Пять минут до Европы. Улицы Генделя, Брамса, Вагнера, Грига, Гюго, Лефорта, Канта, Бесселя… Но от этого реальность, увы, не меняется.

«Повесился на простыне»Случай Александра Закамского

Александр Закамский с супругой Елизаветой. Фото из семейного архива

В марте 2018 года 25-летнего предпринимателя Александра Закамского нашли в одиночной камере, как сообщалось в новостях со ссылкой на тюремное ведомство, «повешенным на простыне». За четыре дня до этого он был задержан сотрудниками управления ФСБ РФ по Калининградской области по подозрению в хранении амфетамина. Вину Закамский не признал. Суд отправил его в СИЗО.

Близкие Александра предполагают, что его забили до смерти, а суицид инсценировали. Незадолго до смерти он пожаловался и адвокату, и следователю на пытки при задержании. В протоколе допроса сообщалось, что 4 марта Закамского в некоем гараже якобы заставляя признаться в причастности к продаже наркотиков, избивали и пытали током, раздевали догола, надевали на голову пакет, били электрошокером по гениталиям, пытались изнасиловать палкой. Однако позже — и судье, и врачам, которые оказывали ему медпомощь, — Александр сказал, что упал с лестницы.

«На суде он очень сильно хромал, было множество синяков, ссадин, голова рассечена, — рассказывала журналистам Елизавета Закамская.

По ее словам, муж успел сказать ей, что избивавшие его пригрозили убийством, если он сообщит о пытках. Александра отправили в СИЗО № 1 — сначала в общую камеру, а потом неожиданно перевели в одиночную. Утром 9 марта Елизавете сообщили, что ее муж повесился на простыне. Видеокамер в одиночке не оказалось. В морге при осмотре тела жена погибшего, помимо многочисленных гематом, обнаружила на его шее след — предположительно от веревки.

Лиза, как и многие тысячи других жен, матерей, отцов писала во все инстанции, выходила на одиночные пикеты к зданию ФСБ в Калининграде, к Лубянке в Москве. Следственный комитет провел доследственную проверку по факту гибели Закамского в СИЗО и, как опять-таки в тысячах подобных случаях, вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как не нашел для этого оснований. По сведениям проекта Gulagu.net, местные силовики якобы начали угрожать вдове подбросить наркотики, если та не замолчит.

Она уехала из России. За гибель в СИЗО ее 25-летнего мужа никто так и не ответил. Говорить об этой трагедии спустя четыре года она больше не хочет — слишком больно, передали «Новой» друзья Елизаветы.

«Нормально так подплавился»Случай Ивана Вшивкова

Иван Вшивков. Фото из семейного архива

Октябрь 2019 года. 36-летний игрок местного футбольного клуба «Прогресс» Иван Вшивков сварился заживо в отделе полиции по Московскому району Калининграда. В отдел он был доставлен поздно вечером за мелкое хулиганство — был подвыпивший, препирался с остановившим его патрулем.

По версии следствия, в отделении между Вшивковым и другим задержанным произошла перепалка, после которой его перевели в другую камеру. Там, как следует из материалов дела, Вшивков оторвал батарею, откуда полился кипяток. Однако выводить из камеры мужчину никто из дежуривших полицейских не стал, хотя они видели, что камеру Вшивкова заливает горячей водой, слышали крики о помощи и даже смеялись над тем, что в камере идет пар (это зафиксировали камеры наблюдения). Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице.

Сотрудники полиции объясняли случившееся трагической случайностью. Но видеозаписи из отделения полиции показывают, что никакой случайности не было. Видео демонстрировалось в Московском районном суде Калининграда (описание сцен и диалогов из видео, что было показано в открытом судебном процессе, приводило издание «Новый Калининград», чьи журналисты посещали судебный процесс). Видео страшное. Про абсолютное безразличие.

Итак. Подвыпивший Вшивков срывает батарею в камере после того, как один из полицейских по ошибке несколько раз называет его «Валерой».

Раздаются мужские голоса, хохот и реплики полицейских: «Вот это банька, блин!», «Веник принеси», «***** [ничего себе], парилка!».

Начальник смены, лейтенант Николай Плебух кому-то говорит: «Этот придурок сломал батарею».

Инженер-электронщик отдела МВД Инна Захарова спрашивает у полицейских, насколько горячая вода поступает в камеру, после чего говорит: «Ну пусть там сварится». Полицейскому Александру Иванову она говорит, что Плебух пытается отключить отопление, и сетует, что из-за этого полицейские «замерзнут к чертям».

Через некоторое время начальник смены Николай Плебух потребовал, чтобы полицейские позвонили начальнику участковых уполномоченных ОМВД по Московскому району. Захарова дозвониться не смогла.

Александр Иванов сказал: «Ну что, Колян, ****** [караул]? Приплыли. Корабль идет ко дну».

Захарова рассмеялась и повторила эту фразу.

Затем Плебух связался с кем-то по телефону, а Иванов позвонил в Единую дежурную диспетчерскую службу и сказал о прорыве трубы. О том, что случившееся угрожает задержанному, он не сказал. Пока полицейские говорили по телефону, Вшивков начал стучать в дверь и кричать.

Журналисты «Нового Калининграда» смогли разобрать одну его фразу: «Помоги, *****!».

В этот момент в дежурку заглянул патрульный Александр Колтунов, предложивший включить вентиляцию.

Инна Захарова: «А что он орет?»

Александр Колтунов: «*** его знает. Где он там? Там как в тумане. Не может сориентироваться».

Александр Иванов: «Как ежик в тумане, ***** [блин]».

Инна Захарова: «Варится-варится там, знаешь, как в аду — ааа!»

В дежурной части были слышны крики

В Калининграде арестован полицейский, из-за которого, по версии следствия, задержанный сварился заживо в камере

Спустя несколько минут начальник смены Плебух потребовал, чтобы ноги и руки Вшивкова сковали наручниками и вызвали ему скорую психиатрическую помощь, но Захарова ответила, что медики не примут Вшивкова, поскольку тот пьян. Через некоторое время Плебух дозвонился до начальника районных участковых, но сказал только о потопе, а о пострадавшем задержанном не сказал. В это время Захарова произнесла: «Нас заливает как «Титаник». Иванов добавил: «Медленно идем ко дну».

Когда в соседнем помещении раздался вой, Иванов произнес: «У-у-у-у-у. На луну». Захарова спросила, плачет ли задержанный, на что Иванов ответил: «Плачет и смеется».

Затем Плебух подошел к камере Вшивкова, отпер дверь и потребовал, чтобы задержанный вышел. Захарова и Иванов начали опять шутить про ежика в тумане, после чего Плебух сказал, чтобы они вызвали скорую помощь. Захарова начала звонить, но в скорой не ответили. В это же время Плебух потребовал, чтобы Иванов перестал сидеть в дежурке и начал работать.

Александр Иванов: «А что я должен сделать? Оказать ему помощь? Если он дебил, сука».

Николай Плебух: «Докладывай, *****, [начальнику районного отдела МВД Сергею] Чуйкину. Он обварился — у него там кожа, *****, вся слезает».

Александр Иванов: «Он живой хоть там?»

Николай Плебух: «Вроде дышит пока, *****».

Когда приехала скорая, Плебух попытался уговорить других полицейских, чтобы ему помогли перенести Вшивкова в машину врачей.

Александр Иванов: «Пускай эти носят».

Инна Захарова: «Я сейчас блевану».

Александр Иванов: «Я даже не хочу смотреть, ****** [караул], мне это неинтересно».

Инна Захарова: «Здесь дело даже не в том, что смотреть… Мне почему-то ****** [плохо]».

Александр Иванов: «Да? Потому что человечинкой запахло».

Иванов начинает разговаривать по телефону.

Александр Иванов: «Да я-то что? Мне вообще ***** [все равно]. ***** [не стоило] в кипяток прыгать. <…> Ну нормально так подплавился.<…>!»

К ответственности были привлечены только начальник смены дежурной части Николай Плебух и его подчиненный Александр Иванов. Их коллега Инна Захарова — свидетель. Родные Ивана Вшивкова безуспешно просили вернуть уголовное дело в прокуратуру, переквалифицировать статью с халатности на убийство и привлечь к ответственности остальных полицейских, которые дежурили в ту ночь вместе с основными обвиняемыми. Но нет. Осудили лишь двоих. За халатность. Плебух получил два с половиной года колонии общего режима, Иванов — два года. Эти маленькие сроки засилил Калининградский областной суд.

— Эти люди отделались легким испугом. И еще подают ходатайства о смягчении срока… Мы очень устали от этой несправедливости и судов. Простите… — ответила мне мама Ивана Вшивкова Ольга.

Посмертное фото Ивана в телефоне матери. Кадр из видео «Русский запад»

В конце 2021 года матери и вдове погибшего удастся добиться от государства компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

СИЗО фисташкового цветаСлучай Валентина Сенцевского и странные суициды в СИЗО-1

Январь 2020-го. В СИЗО-1 Калининграда обнаружили тело 55-летнего Валентина Сенцевского (проходил по делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков). Следственный комитет почти сразу отрапортовал: суицид на почве депрессии. Ссылались на сокамерников, которые якобы нашли мужчину, рядом с которым лежало лезвие от одноразового бритвенного станка. Однако родные Сенцевского в суицид не поверили. Проекту Gulagu.net они предоставили фотографии тела погибшего: большое количество гематом, ссадин и ушибов, а также порезы рук и ног, которые невозможно нанести себе одноразовой бритвой.

Уголовное дело по факту убийства возбуждено не было.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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