 

Криминальный авторитет Гия Свердловский задержан на Рублевском шоссе

01.02.2022, 11:58, Новости дня
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В Москве задержали 48-летнего криминального авторитета Георгия Акоева, известного как Гия Свердловский, в момент задержания он находился в ресторане «Дворянское гнездо» на Рублевском шоссе, сообщают СМИ.

Операция якобы носила «профилактический характер», поскольку Свердловский якобы «нужен» правоохранителям для удержания усложнившейся криминогенной ситуации, пишет «Прайм Крайм».

Акоев – уроженец Тбилиси, езид по национальности, он «поднялся» в Екатеринбурге благодаря родству с Асланом Усояном, известным как Дед Хасан, указывает издание.

Сейчас Гия Свердловский носит титул вора в законе.

В начале января в Афинах застрелили выходца из Грузии, криминального авторитета, убийство считают сведением счетов между группировками грузинской мафии. Грузинские СМИ сообщили, что убит был лидер кутаисской диаспоры воров в законе Шота Тевдорадзе, известный как Шотико.



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