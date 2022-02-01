Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.

Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.

По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.