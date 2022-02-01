 

Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

01.02.2022, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии, сообщил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении с Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях», – написал Макогон в Facebook.

Он заметил, что венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину, в частности и в случае отсутствия транзита.

По словам Макогона, открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки в Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии.

Ранее Украина договорилась импортировать газ через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Украина будет импортировать через Венгрию все тот же российский газ для восполнения запасов в ПХГ ввиду сильных холодов.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / Самолет, на котором возвращается в Россию Навальный, пролетает над Польшей. За рейсом на FlightRadar следит более 62 тыс. человек

20.03 / Сторонники Стерненко забросали ОП файерами, разрисовали краской и разбили окна

24.12 / Британия ужесточила ограничения из-за нового штамма COVID

06.07 / Жан-Клод ван Дамм выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью отца

07.01 / Сенат отклонил возражения против утверждения голосов в Пенсильвании

21.08 / Корабли и катера РФ и Сирии провели артиллерийские стрельбы

11.12 / Баржа «Фортуна» начала достраивать «Северный поток – 2»

05.08 / С высоты птичьего полёта — NBC оценил масштаб разрушений после взрыва в Бейруте

26.02 / Мнения: Адмирал, у которого всё получилось

18.11 / CNN – Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности за сомнения в фальсификации выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика