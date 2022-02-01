 

Стали известны подробности пропажи годовалого ребенка в Новгородской области

01.02.2022, 11:58, Новости дня
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Исчезнувшая в Новгородской области годовалая девочка найдена мертвой на участке рядом с ее домом, сообщил Следственный комитет.

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребенка – на участке, расположенном в районе проживания семьи», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Проводятся необходимые экспертизы, задержаны мать ребенка и ее сожитель, их арестовал суд.

Тело нашли еще 31 января, в скором времени следователи сообщат о ходе расследования главе СК Александру Бастрыкину.

Ранее сообщалось, что останки девочки якобы нашли в печи, однако эту информацию позже опровергли. Также было возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников.

Сообщения о пропаже ребенка 2020 года в городе Холм поступила неделю назад. У матери девочки есть семеро других детей, их передали в детдом из-за трудной жизненной ситуации.



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