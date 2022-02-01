Доходность городского бюджета в триллион рублей будет обеспечена из карманов петербуржцев

По сообщению ТАСС, организации Петербурга получили многомиллионные штрафы за плохую уборку снега. Только за 28 января ГАТИ начислила штрафные санкции в размере 2,57 млн рублей.

Примечательно, что губернатор Александр Беглов уже отмечал, что вместо разговоров с подчиненными предпочитает их штрафовать.

«Мы не стучим кулаком по столу, мы штрафуем», – заявил градоначальник.

Однако в итоге он признал, что издержки лягут на плечи рядовых петербуржцев, поскольку они оплачивают коммунальные услуги. Ранее градоначальник наказал Смольному увеличить городской бюджет, обеспечив сумму в триллион рублей. Журналисты отмечали, что задача может быть достигнута через штрафы для горожан и бизнеса.

Несмотря на то, что большая часть ответственности за ненадлежащую уборку города лежит на Смольном, городская администрация обвиняет организации. Ранее эксперты отмечали, что причиной плохой уборки дорог стало неправильное распределение ответственности.

Глава Северной столицы согласился с мнением экспертов, пообещав провести реформу системы. Однако проблемы с уборкой снега при губернаторе Беглове наблюдаются уже не первый год.