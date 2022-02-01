 

Доходность городского бюджета в триллион рублей будет обеспечена из карманов петербуржцев

01.02.2022, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По сообщению ТАСС, организации Петербурга получили многомиллионные штрафы за плохую уборку снега. Только за 28 января ГАТИ начислила штрафные санкции в размере 2,57 млн рублей.

Примечательно, что губернатор Александр Беглов уже отмечал, что вместо разговоров с подчиненными предпочитает их штрафовать.

«Мы не стучим кулаком по столу, мы штрафуем», – заявил градоначальник.

Однако в итоге он признал, что издержки лягут на плечи рядовых петербуржцев, поскольку они оплачивают коммунальные услуги. Ранее градоначальник наказал Смольному увеличить городской бюджет, обеспечив сумму в триллион рублей. Журналисты отмечали, что задача может быть достигнута через штрафы для горожан и бизнеса.

Несмотря на то, что большая часть ответственности за ненадлежащую уборку города лежит на Смольном, городская администрация обвиняет организации. Ранее эксперты отмечали, что причиной плохой уборки дорог стало неправильное распределение ответственности.

Глава Северной столицы согласился с мнением экспертов, пообещав провести реформу системы. Однако проблемы с уборкой снега при губернаторе Беглове наблюдаются уже не первый год.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / WION – американские военные предупредили о сложностях борьбы с терроризмом после вывода войск из Афганистана

14.11 / США заподозрили Северную Корею в дрессировке боевых дельфинов

06.03 / В мире: Укравших ядерные секреты Америки выдала лишь случайность

22.06 / В Техасе изобрели особое устройство для предотвращения икоты

04.02 / Для сдерживания России – американцам стоит «заморозить санкции» против «Северного потока — 2»

03.12 / Подозреваемого в госизмене арестовали в Москве

31.08 / Эрдоган обвинил Францию и Грецию в некомпетентности и жажде наживы

08.10 / На МКС собрали первый урожай космического перца

16.08 / Трамп допустил возможность помилования Сноудена

24.01 / Видео: Отставка президента Армении: главное

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика