 

В Москве стартовал третий ежегодный конкурс “ЛИЦА района”

01.02.2022, 11:38, Разное
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Конкурс пройдет с февраля по ноябрь 2022 года. Участвовать могут граждане России от 18 до 40 лет, которые проживают, обучаются в Москве или работают в организациях города. Подать заявку могут команды до трех человек и индивидуальные конкурсанты.

Участвовать можно в нескольких направлениях: здравоохранение, спорт и ЗОЖ, культура и искусство, образование и патриотическое воспитание, социальная работа и благотворительность, экология и благоустройство, сообщества, медиа и IТ, а также свободная тематика.

Подать заявку можно с 1 февраля по 31 марта текущего года. Участники пройдут несколько отборочных этапов, включая лично-компетентностное онлайн-тестирование, тест на знание основ программы “Мой район”.

Также конкурcантов ждет презентация собственной практики/инициативы или портфолио, деловая образовательная программа, выездные командообразующие мероприятия и прочие интересные события.

Директор Агентства общественных проектов Сергей Луценко отметил, что с каждым годом конкурс становится разнообразнее, программа адаптируется под актуальные потребности и запросы общества.

“Помимо конкурсных этапов мы проводим для всех желающих участников Чемпионат по ораторскому мастерству, нетворкинги, деловые игры и квесты, полезные лекции и мастер-классы, в том числе курс социального проектирования, а также творческие вечера-квартирники и другие развлекательные активности. Мы ждём всех, кто хочет найти единомышленников и ресурсы в социально значимой деятельности”, – рассказал он.

Итоги конкурса подведут в ноябре 2022 года. Победители получат призы от организаторов и партнеров конкурса, информационную и организационную поддержку Агентства реализации общественных проектов, публикации в городских и районных СМИ и продвижение в соцсетях.

Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте лицарайона.москва.



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