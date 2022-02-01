Косметолог Жабоева предупредила об опасности царапин на коже рук

Светлана Жабоева, косметолог, предупредила об опасности царапин на коже рук. Эксперт объяснила, что такая проблема может отразиться на иммунитете.

В зимний период кожа рук отличается повышенной сухостью, а из-за этого могут появляться мелкие трещины и царапины. Такая проблема обуславливается низким количеством потовых и сальных желез. Кожа – важная часть организма, выполняющая функцию защиты от бактериального и механического воздействия. Если у людей имеются микротравмы, то они могут быть входными вратами для вирусных или бактериальных инфекций.

Как пишет «iReactor», чтобы предотвратить проблему, нужно правильно ухаживать за руками. Очень важно выбирать защитные и увлажняющие средства с церамидами и микрокомплексами в составе. Чтобы такие микротравмы быстро заживали, лучше всего отдавать предпочтение заживляющим, противовоспалительным и регенерирующим кремам.

Если ранки на руках затягиваются долго, то это указывает на ослабленный иммунитет. В отдельных случаях речь идет о нехватке витамина D, болезнях щитовидной железы и сахарном диабете, отметила специалист