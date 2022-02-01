Велнес-психолог рассказала, что сок кориандра помогает избавиться от висцерального жира

Иева Кебилиуте, велнес-психолог, сообщила, что висцеральный жир способен повышать риски развития хронических болезней, включая сердечные. Эксперт объяснила, что сжигать его можно благодаря соку кориандра.

Из-за малоподвижного образа жизни и отсутствия физических нагрузок у людей появляется висцеральный жир. Избавиться от него без вреда для здоровья можно благодаря фруктам, овощам и низкому потреблению сахара. Для быстрого похудения также популярен сок кориандра. Действует он благодаря увеличению метаболизма человека, сжигая много калорий с более высокой частотой.

Как сообщают «Народные Новости», в кориандре содержатся витамины A, C, K. Если включить это растение в свое меню в качестве приправы, то можно обеспечить организм определенным количеством клетчатки.

Стоит помнить, что сок из кориандра принимать можно не всем людям. Прежде чем ввести его в рацион, необходимо получить консультацию специалиста.

Также эксперты напоминают, что сбрасывать лишний вес необходимо без стресса. По результатам опроса жителей РФ следует: более 46% респондентов испытывают ощущение тревоги в период диеты. По этой причине лучше всего заменить жесткие ограничения изменением рациона.