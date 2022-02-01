Беременной журналистке из Новой Зеландии пришлось искать помощи у «Талибана» — домой не пустили из-за ковидных ограничений

Не сумев попасть на родину из-за переполненной правительственной системы карантина, беременная журналистка из Новой Зеландии Шарлотт Беллис вместе со своим сожителем была вынуждена отправиться в единственную страну, куда у них была виза, — Афганистан. Несмотря на предыдущие сомнения девушки в плане отношения «Талибана»* к женщинам, его представители заверили, что помогут беременной и незамужней новозеландке, пишет The Independent.



Instagram/ Charlotte Bellis

Беременная журналистка из Новой Зеландии Шарлотт Беллис утверждает, что ей пришлось просить помощи у «Талибана»* в Афганистане, после того как у неё не получилось вылететь на родину из-за ковидных ограничений, пишет The Independent.

Беллис, которая раньше сомневалась в талибах из-за их отношения к женщинам, а теперь испытывает схожие чувства к правительству собственной страны, видит в ситуации «жестокую иронию». В рамках своей работы журналистка интересовалась проблемой того, будет ли «Талибан» соблюдать права женщин после его захвата власти в Афганистане. Теперь же в своей колонке в новозеландской газете New Zealand Herald Беллис рассказала, что власти родной страны отказались предоставить ей место в системе «организованной изоляции и карантина», которая позволила бы вернуться домой.

Сейчас журналистка по-прежнему находится в Афганистане вместе со своим сожителем-бельгийцем, фотографом The New York Times Джимом Хёйлебруком. Они не женаты, что могло бы стать проблемой для консервативного «Талибана». Но, по словам Беллис, его представители заверили, что она будет в безопасности в Афганистане.

«Когда «Талибан» предлагает обеспечить тебе, беременной незамужней женщине, безопасность, понимаешь, в какой непростой ситуации ты оказалась», — цитирует журналистку The Independent.

По информации издания, во время захвата власти талибами в Афганистане Беллис работала на катарском канале Al Jazeera в Дохе. В сентябре девушка узнала, что беременна. Для неё это стало неожиданностью, потому что раньше врачи говорили, что она не сможет иметь детей. Но сейчас, как рассказывает журналистка, она ждёт девочку, которая должна родиться в мае.

Поскольку в Катаре незаконно быть беременной вне брака, Беллис решила вернуться в Новую Зеландию и подала онлайн-заявку на место в правительственной системе «организованной изоляции и карантина», но получить его не смогла. Затем журналистка вместе с сожителем, гражданином ЕС, отправилась в Бельгию, но к тому моменту у неё уже практически закончились 90 дней, в течение которых, по визовым правилам, можно пребывать на территории Евросоюза каждые полгода.

Поэтому Беллис и Хёлебрук решили вновь перебазироваться, и единственной страной, куда ещё у пары были открыты визы, оказался Афганистан. Тогда журналистка связалась со своими контактами в «Талибане» и спросила, может ли она приехать в страну, будучи беременной и незамужней. По словам Беллис, которая сейчас на пятом месяце беременности, паре ответили: «Просто говорите всем, что вы женаты. Если что, звоните нам. Не переживайте».

Узнав об истории журналистки, некоторые высокопоставленные новозеландцы, включая оппозиционных политиков, выступили с критикой «невообразимо жестокой» системы изоляции и карантина. Согласно требованиям властей, по прибытии в страну люди должны проводить 10 дней в изоляции в гостиницах под наблюдением военных. А из-за того что количество мест ограничено, тысячи граждан страны застряли за границей в ожидании своей очереди.

Министр по вопросам борьбы с COVID-19 Крис Хипкинс заявил, что поручил подчинённым проверить, верно ли соблюдался протокол в случае Беллис, поскольку «на первый взгляд ситуация требует дополнительных разъяснений». Как рассказала журналистка, она отправила 59 документов представителям новозеландского правительства в Афганистане, но в обеспечении возвращения в чрезвычайной ситуации ей было отказано.

Руководитель системы «организованной изоляции и карантина» Крис Банни объяснил, что отказ в возвращении в чрезвычайной ситуации Беллис получила, потому что её заявка не соответствует требованию о выезде в течение 14 дней. Банни заверил, что его сотрудники связались с журналисткой, чтобы помочь ей составить новое заявление. «Такое не редкость, и это пример того, как наша команда помогает новозеландцам, оказавшимся в сложных ситуациях», — прокомментировал Банни.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.