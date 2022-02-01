Мнение: Цивилизация смерти

«Пандемийная повестка», как можно с достаточной долей уверенности предполагать, в ближайшей (год-два-три) перспективе будет меняться на повестку климатическую. Хотя бы потому, что «пандемия» свою роль отыграла: как инструмент зарабатывания сверхприбылей, как инструмент существенного ослабления позиций (в первую очередь политических) среднего класса, как инструмент создания принципиально новой психологической установки, когда не менее четверти населения планеты достаточно добровольно разменяло свои права и свободы на мнимую безопасность. Остальные уколотые сделали это не совсем добровольно, но тут, как говорил Лобановский: «Игра забудется, счет на табло останется».

Вопрос очевидный: как будут связаны между собой пандемия и климат? Как создать неразрывную цепь угроз, использовав по горячим следам психологический настрой и установку?

Здесь нужно понять еще одно крайне важное следствие «пандемии». У нас на глазах возникает цивилизация смерти, где главной угрозой становится девушка с косой. Смерть из естественного этапа жизни превращена в неестественный. Вся жизнь должна быть подчинена одной задаче — оттянуть время кончины любой ценой. Вплоть до отказа от жизни. От жизни не в биологическом смысле, а в социальном, культурном, поведенческом.

Цель — жизнь как существование. Что прямо противоречит сути разумного поведения. Человек — единственное живое существо, отдающее себе отчет в конечности бытия, а потому является единственным живым существом, способным задать вопрос: Зачем я?

Лишение человека смысла существования превращает его в животное. Собственно, это и есть цивилизация смерти — человек еще жив, но он уже умер.

И пока эта установка еще не выветрилась, ее будут эксплуатировать, выгребать до дна. Связывать климатическую и пандемийную угрозу будут совершенно очевидным образом: климатические изменения (раньше в ходу была угроза всобщего потепления, но сейчас решили не уточнять и обобщить угрозу до полной неопределенности. Теперь угроза — это абстрактные «изменения», что само по себе является полным абсурдом. Открытая система (а Земля — это именно открытая система, получающая внешний ресурс) даже теоретически не может застыть в гомеостазе, уже поэтому «изменения» – это как раз норма), в общем, изменения климата будут приводить к перераспределению климатических условий и поясов. Там, где было тепло, станет холодно, там, где было холодно — станет тепло и влажно. Вслед за этими изменениями понятным образом будет перемещаться неэндемичная для данной местности флора и фауна, которые и будут представлять угрозу.

Поэтому «Пандемийное соглашение», которое тихой сапой сейчас готовится и в этом году должно быть принято, сразу после принятия будет направлено на принуждение населения планеты к беспрерывным программам вакцинации от всего. Основание — изменения климата, которые принесут неизвестные ранее заболевания. Иначе мы все умрем.

А чтобы этого не случилось — все на уколы. Регулярные и беспрерывные. От всего. «Абонентская медицина» как замена системам здравоохранения. Для того эти системы и уничтожаются. Чтобы построить что-то новое, нужно уничтожить что-то старое. Плюс жесткие «климатические ограничения» по выбросам, так как именно метан и углекислый газ объявлены основными источниками изменения климата. Из этого постулата исходит швабовская модель принудительного ограничения потребления, нормированное распределение благ и в конечном итоге — социальная стратификация, где потреблять больше и качественнее можно только тем, кто имеет более высокий социальный рейтинг, более «полезен» для социума. А вот критерии полезности — это и есть глубинная сущность «новой нормальности». Именно она будет создавать стандарты и алгоритмы, определяющие классный «чин» каждого человека в зависимости от соответствия этим стандартам. Тот, кто контролирует эти стандарты — тот и Царь горы. Ничего нового: власть ради власти. Всё как всегда.

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