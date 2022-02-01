 

Замужем за перспективным – Личное мнение

01.02.2022, 11:15, Разное
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Ах, как же красиво всё начиналось. Она — «Мисс Кузбасс», он — чиновник. Пусть некрасивый, зато перспективный.


Фото: Соцсети

Женились, дочку родили.

Не жизнь, а влажная мечта вышедшей в тираж инстаграмщицы.

Как сообщает ТАСС, Щербинский суд Москвы заключил под стражу Александра Попова, подозреваемого в убийстве своей жены, «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожниковой.

Поначалу Попов — бывший глава Центрального района Новокузнецка и заместитель главы города, сегодня — замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» — сознался в убийстве.

Позже пошёл на попятную и отказался от дачи показаний.

По сообщению РИА Новости, в полицию Попов пришёл сам. Пришёл и заявил о пропаже жены.


Фото: Соцсети

Историю рассказал весьма интересную: ещё в августе жена улетела в Дубай, откуда пилила фоточки в Инстаграм, но потом вдруг перестала выходить на связь.

Попов предъявил правоохранителям переписку и аккаунт Ксении в Инстаграме, куда она якобы публиковала фотографии из своего затянувшегося путешествия.

Однако сотрудники СК выяснили, что Ксения границу не пересекала. К перспективному управленцу появилось много вопросов.

На допросе он сознался в том, что во время ссоры убил жену, расчленил её труп и вынес в мешках по частям. Затем несколько месяцев вёл от её имени Инстаграм, чтобы усыпить бдительность родственников.

Сейчас же, как я уже писала выше, чиновник пошёл на попятную. Наверное, попытается соскочить.

Кстати, карьера у Попова — блестящая: в 26 лет — глава Центрального района Новокузнецка, в 29 лет — руководитель «Комбината питания», обеспечивающего продуктами все школы Новокузнецка, сейчас — замначальника отдела в московском метрополитене.

Читаю такое резюме — прямо социальный лифт какой-то.

Мораль: замуж лучше выходить за красивых и любимых, а не за пухлых, избалованных мажориков, уверенных в том, что им можно — чуть больше, чем всё.

А женщину, конечно, жаль. Молодая, красивая. Дочка в первый класс пошла.

Источник: Лена Миро



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