Замужем за перспективным – Личное мнение
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Ах, как же красиво всё начиналось. Она — «Мисс Кузбасс», он — чиновник. Пусть некрасивый, зато перспективный.
Фото: Соцсети
Женились, дочку родили.
Не жизнь, а влажная мечта вышедшей в тираж инстаграмщицы.
Как сообщает ТАСС, Щербинский суд Москвы заключил под стражу Александра Попова, подозреваемого в убийстве своей жены, «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожниковой.
Поначалу Попов — бывший глава Центрального района Новокузнецка и заместитель главы города, сегодня — замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» — сознался в убийстве.
Позже пошёл на попятную и отказался от дачи показаний.
По сообщению РИА Новости, в полицию Попов пришёл сам. Пришёл и заявил о пропаже жены.
Фото: Соцсети
Историю рассказал весьма интересную: ещё в августе жена улетела в Дубай, откуда пилила фоточки в Инстаграм, но потом вдруг перестала выходить на связь.
Попов предъявил правоохранителям переписку и аккаунт Ксении в Инстаграме, куда она якобы публиковала фотографии из своего затянувшегося путешествия.
Однако сотрудники СК выяснили, что Ксения границу не пересекала. К перспективному управленцу появилось много вопросов.
На допросе он сознался в том, что во время ссоры убил жену, расчленил её труп и вынес в мешках по частям. Затем несколько месяцев вёл от её имени Инстаграм, чтобы усыпить бдительность родственников.
Сейчас же, как я уже писала выше, чиновник пошёл на попятную. Наверное, попытается соскочить.
Кстати, карьера у Попова — блестящая: в 26 лет — глава Центрального района Новокузнецка, в 29 лет — руководитель «Комбината питания», обеспечивающего продуктами все школы Новокузнецка, сейчас — замначальника отдела в московском метрополитене.
Читаю такое резюме — прямо социальный лифт какой-то.
Мораль: замуж лучше выходить за красивых и любимых, а не за пухлых, избалованных мажориков, уверенных в том, что им можно — чуть больше, чем всё.
А женщину, конечно, жаль. Молодая, красивая. Дочка в первый класс пошла.
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Источник: Лена Миро
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