Глава МИД Венгрии опубликовал фото с пробежки в Москве
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Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых гор и опубликовал соответствующую фотографию в соцсетях.
Снимок он опубликовал на Facebook.
«Привычный московский старт», – подписал Сийярто, передает РИА «Новости».
На фото министр бежит по заснеженной набережной, на заднем плане виднеется здание МГУ.
Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Также в Кремле раскрыли повестку встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном на переговорах в Москве 1 февраля.
Орбан заявлял о планах обсудить увеличение объема поставок газа из России.
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