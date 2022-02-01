 

Глава МИД Венгрии опубликовал фото с пробежки в Москве

01.02.2022, 11:12, Новости дня
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Прибывший в Россию глава МИД Венгрии Петер Сийярто отправился на утреннюю пробежку в Москве в районе Воробьевых гор и опубликовал соответствующую фотографию в соцсетях.

Снимок он опубликовал на Facebook.

«Привычный московский старт», – подписал Сийярто, передает РИА «Новости».

На фото министр бежит по заснеженной набережной, на заднем плане виднеется здание МГУ.

Ранее пресс-служба венгерского правительства сообщила, что глава МИД Венгрии намерен во вторник провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Также в Кремле раскрыли повестку встречи президента РФ Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном на переговорах в Москве 1 февраля.

Орбан заявлял о планах обсудить увеличение объема поставок газа из России.



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