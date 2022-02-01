Стала известна тема предстоящей беседы Лаврова и Блинкена

Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция Москвы на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности, сообщили в МИД.

В министерстве сообщили, что во вторник состоится телефонный разговор Лаврова с Блинкеном, «основная тема – реакция российской стороны на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности», передает РИА «Новости».

«Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ», – добавили в МИД.

Ранее стало известно, что США получили от РФ ответ на предложения Вашингтона по безопасности.

При этом в Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.