Стала известна тема предстоящей беседы Лаврова и Блинкена

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01.02.2022, 11:12, Новости дня
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Основной темой телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена во вторник станет реакция Москвы на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности, сообщили в МИД.

В министерстве сообщили, что во вторник состоится телефонный разговор Лаврова с Блинкеном, «основная тема – реакция российской стороны на американские наработки по предложениям РФ в сфере гарантий безопасности», передает РИА «Новости».

«Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ», – добавили в МИД.

Ранее стало известно, что США получили от РФ ответ на предложения Вашингтона по безопасности.

При этом в Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.



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