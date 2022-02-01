Аглая Тарасова, Андрей Мерзликин и Любовь Толкалина на премьере сериала “И снова здравствуйте”

31 января в Москве состоялась премьера сериала “И снова здравствуйте” с Андреем Мерзликиным, Аглаей Тарасовой и Денисом Власенко в главных ролях. Гостям свою новую работу представили режиссер Егор Чичканов, директор онлайн-кинотеатра IVI Олег Туманов, директор IVI Originals Вадим Соколовский, генеральные продюсеры компании “Медиаслово” Данила Шарапов и Петр Ануров и актеры: Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Денис Власенко, Любовь Толкалина, Сергей Годин, Екатерина Струженкова, Дмитрий Журавлев, Николай Кисличенко и другие.

Премьерный показ посетили Андрей Бурковский, Семен Трескунов, Катя Кабак, Арина Шарапова, Анна Чурина, Евгений Сангаджиев, Оксана Михеева, Лиза Моряк, Вадим Цаллати, Кузьма Сапрыкин, Мила Ершова, Марина Ворожищева, Анна Зарькова, Олег Гаас, Светлана Степанковская, Михаил Пшеничный и другие.

Любовь Толкалина Андрей Мерзликин Аглая Тарасова Андрей Бурковский

“И снова здравствуйте!” в 10 сериях расскажет о приключениях бандита по имени Борис (Андрей Мерзликин). Он — “решала”, в круг его обязанностей входят шантаж, пытки и убийства. Однажды герой решает завязать с такой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу (Алексей Серебряков), но в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя и, к своему удивлению, оказывается в морге. Там восставший из мертвых герой знакомится с Артемом (Денис Власенко) — студентом-медиком, проходящим практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения. На пути к этой разгадке главного героя периодически снова убивают, а Артёму приходится приводить Бориса в порядок, штопая дырки в теле и вправляя кости.

Первые три серии от IVI Originals эксклюзивно выйдут на платформе IVI 2 февраля.

Семен Трескунов Андрей Мерзликин с семьей Съемочная группа сериала Светлана Степанковская Марина Ворожищева и Анна Зарькова Лиза Моряк Кузьма Сапрыкин Катя Кабак Иван Жвакин Евгений Сангаджиев с супругой Денис Власекно, Екатерина Струженкова и Андрей Мерзликин Данила Шарапов, Аглая Тарасова и Петр Ануров Вадим Цаллати Анна Чурина Андрей Золотарев и Алена Акимова XO TikTok House