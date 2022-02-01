 

Вот так сварили!

01.02.2022, 10:50, Разное
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1. Подарок болельщикам «Красной машины»

Сначала подробнее о прошедшем событии. Три игрока СКА и сборной России по хоккею Александр Волков, Андрей Кузьменко и Кирилл Марченко этой зимой посетили завод в Петербурге: они засыпали особый красный пивоваренный ячмень в чан и зарядили напиток эмоциями для болельщиков. Получился подарок для любителей хоккея. Партию напитка можно будет найти в магазинах на протяжении игр в Пекине вплоть до конца марта.

2. К Матчу звезд от легендарного хоккеиста

Традиция варить пенное для хоккейных болельщиков появилась в Петербурге не в этом году. Например, в 2018 году к матчу звезд Континентальной хоккейной лиги в закладке сорта поучаствовал хоккеист и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Легенда добавила в напиток хмель, который формирует его вкус и аромат.

3. С высоты Монблана

В 2011 году состоялась, пожалуй, самая необычная варка, в которой принял участие известный альпинист Максим Шакиров. До этого он совершил восхождение на главную вершину Альп и привез с собой чистейшую ледниковую воду. На ее основе пивовары приготовили хмелевой экстракт и сварили белое пшеничное пиво сорта Wit, назвав Albus Alpinum. В продажу сорт не поступал, а бутылочки ушли на подарки партнерам и гостям пивоварни.

4. Если хотите погорячее

Многие знают про премию “Сто самых сексуальных женщин страны” от журнала “MAXIM”, но не все в курсе, что и у нее было свое фирменное пиво! Примерно десять лет назад на пивоварню в Петербурге прибыл главный редактор журнала Александр Маленков и звезда британского крафта Мартин Дики, которые вместе с местными пивоварами сварили Russian Imperial India Pale Ale, назвав его эль “MAXIM. Горький”. Попробовать сорт можно было только в день вручения наград самым сексуальным женщинам России.



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