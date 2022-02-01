 

Госдепартамент США: Украина готовит концлагеря для русскоязычных жителей Донбасса, но Россия «слишком слаба», чтобы вмешаться

01.02.2022, 10:51, Разное
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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что по имеющейся у Вашингтона информации власти Украины начали готовить концентрационные лагеря для русскоязычных жителей Донбасса.

Кроме того, он добавил, что Россия едва ли сможет предотвратить восстановление контроля Киева над самопровозглашёнными республиками «и всё, что последует дальше».

Украина готовит концлагеря для русскоязычных жителей ДонбассаПо словам Прайса, американская разведка располагает достоверными данными о строительстве на линии соприкосновения двух крупных объектов для содержания 200-300 тысяч человек.

– Мы уверены, что Россия и её президент Владимир Путин слишком слабы, чтобы предотвратить действия Украины по восстановлению контроля над своей территорией. Всё, что последует дальше, тоже находится вне пределов влияния Москвы, – сказал он.

Дипломат добавил, что США рассматривают Китай, как более серьёзную угрозу, в то время как потенциал России в сравнении «напоминает немощь, наступающую в старческом возрасте».

– К счастью для Украины и свободного мира, Кремль попросту не способен на серьёзные действия по защите своих интересов и русскоязычных граждан, – резюмировал Прайс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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