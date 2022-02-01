 

“Я бы мог еще поработать в группе”. Позитив впервые рассказал о прияинах распада “Время и стекло” и поведении Дорофеевой

01.02.2022, 10:50, Новости дня
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“Все девочки, работающие в группах, хотят в итоге быть сольными артистками. У нас был разговор, когда Надя сказала: мы заигрались с дуэтом, давай закрывать наш проект и идти дальше. Она мне просто сказала: я хочу идти сольно. Как мне казалось, это глупая идея, я бы мог еще поработать в группе, я думаю, что и Надя. Но ее рвение и тяга, она не остановила”, — отметил Позитив.

По словам певца, у них с Дорофеевой дружеские отношения.

“Параллельно с этим мы компаньоны и партнеры по успеху. Мы работаем в одной студии, я слышу любые демки, которые она записывает, коллаборации. Часто она может спросить мое мнение, и мне приято. То же самое по моим трекам, которые я собираюсь выпускать: я ставлю ей и спрашиваю мнение”, – признался Позитив.

ВИДЕОВидео: Лиза Дидковская / YouTube
Контекст:

В октябре 2021 года Дорофеева заявила, что группа “Время и стекло” себя исчерпала. “Мне было тесно: хотелось петь на сцене с живыми музыкантами. Я знала, что способна на большее”, – говорила она.

Группа “Время и Стекло”, основанная в декабре 2010 года, распалась в марте 2020-го.

С ноября 2020 года Дорофеева выступает сольно под псевдонимом Dorofeeva. Позитив является участником группы Mozgi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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