 

Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет вышла в полуфинал Евро, где может сыграть против России

01.02.2022, 10:50, Новости дня
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Видеообзор поединка опубликован на YouTube-канале “Суспільне Спорт”.

Решающими в матче стали заключительные три минуты игры, за которые обе команды забили по два гола. До этого украинцы вели 3:1.

Украина сыграет 4 февраля в полуфинале чемпионата Европы впервые с 2005 года – на Евро, которое проходило в Чехии, украинцы заняли 4-е место.

После 2005-го сборная Украины по футзалу один раз не вышла из группы Евро и пять раз подряд вылетала на стадии 1/4 финала турнира.

В полуфинале Евро 2022 Украина сыграет против победителя пары Россия – Грузия. Матч состоится 1 февраля.

Контекст:

На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла в Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе 3 очка.

В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Португалия, вторая – Россия, Казахстан – на четвертом месте, Грузия – на 11-м.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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