 

“Акробатика от Монатика”, “Как такое возможно?” 35-летний Monatik показал стойку на голове в бассейне с водой

01.02.2022, 10:50, Новости дня
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На первом снимке он демонстрирует стойку с широко разведенными ногами и руками, на втором держит ноги сведенными вместе, сложив руки на бедра, а на третьем фото демонстрирует стойку на руках. 

“Встречаем китайский Новый год спортивно! Вот такие упражнения делай, спина будет здорова! Смотри на мир иначе”, – подписал снимки 35-летний певец.

“Как такое возможно?” – восхитились подписчики. 

“Акробатика от Монатика”, – написали поклонники.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Контекст:

Артист обрел популярность после участия в шоу “Х-фактор” на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте “Танцы со звездами”, тренера вокального шоу “Голос країни” и “Голос. Діти” (“1+1”). Летом 2019 года Monatik представил шоу “Love It Ритм” на НСК “Олимпийский”. В 2020 году выпустил мюзикл “Ритм”, в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.

В настоящее время артист с женой Ириной и двумя сыновьями отдыхает на Мальдивах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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