 

Специалисты отметили пользу сливочного масла для здоровья организма зимой

01.02.2022, 10:44, Разное
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В зимнее время повышается распространенность гриппа и простудных болезней. Специалисты рассказали, что усиливать иммунитет помогает употребление сливочного масла.
Зимой организму людей необходим мелатонин, витамины, аминокислоты и жиры. Такие компоненты есть в сливочном масле. Также продукт обогащен селеном, омега-3 и омега-6. Как пишет «ПолитЭксперт», благодаря сливочному маслу можно уменьшать негативное влияние продуктов, повышающих показатели холестерина в крови. Специалисты рекомендуют взрослым людям съедать до 30 граммов продукта ежедневно. Благодаря ненасыщенным жирам сосуды сохраняют свою эластичность, а легкие будут здоровыми.

Часто люди отдают предпочтение на завтрак есть бутерброд с маслом. Вводить необходимо только натуральные продукты, чтобы поддержать активность мозга, сохранить хорошее настроение и энергичность на весь день.



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