Во Франции резко выросло число покушений на убийство

Французские криминологи бьют тревогу: за 10 лет выросло число предумышленных убийств, а количество неудавшихся покушений увеличилось почти в три раза, пишет Le Figaro. Причины такого явления специалисты видят в росте социальной напряжённости в обществе, которая привела к тому, что многие стали чаще переходить от угроз к физическому насилию.



AP

Во Франции на фоне обострения социальной напряжённости всё больше людей переходит от слов к действиям, пишет Le Figaro. Профессор криминологии Ален Бауэр приводит для издания статистику: число всех выявленных убийств и покушений третий год подряд превышает порог в 4 тыс. случаев (4209 в 2019 году, 4472 в 2020-м и 4386 в 2021-м). Причём помимо чистых убийств, количество которых тоже растёт, учитываются также все те случаи, которые говорят о намерении пойти до конца, однако в результате жертва не умерла. По словам комиссара уголовного розыска, удавшиеся и неудавшиеся убийства — это «две стороны одной медали», которые говорят об одном и том же: французы «стали чаще переходить к (насильственным. — ИноТВ) действиям».

В статье отмечается, что эти цифры нужно анализировать за длительный период времени, чтобы хорошо оценить, что произошло. Так, в 2011 году, в последний полный год президентства Саркози, число смертей из-за преступных разборок, заказных убийств, убийств в ходе ограбления или смертей после предумышленного нападения снизилось до 856, а число попыток убийств ограничивалось 1203, что в целом составляет 2059 случаев сорванных и удачных попыток убийства. В прошлом году, в последний полный год президентства Макрона, полиция и жандармерия зарегистрировала, по данным Алена Бауэра, 1026 случаев убийств и 3360 покушений на убийство. Таким образом, за 10 лет число неудавшихся убийств выросло почти в три раза — несмотря на поправки министерской статистической службы, этот феномен не вызывает никаких сомнений, считает криминалист.

Такой внезапный рост преступности французская газета связывает с распространением радикальных настроений во Франции. В полиции из-за ситуаций, сложившихся в некоторых кварталах, говорят об «одичании» общества. Многие стражи правопорядка считают, что карантин и ограничения также привели к напряжённости среди французов. При этом, несомненно, растёт число тех, кто не удовлетворён только угрозами и переходит к действиям. Показательно, что количество ежедневных оскорблений и неподчинения людям в форме стало ниже, чем количество нападений. «Насилие стало повсеместным. Стражи правопорядка больше не вызывают страха. Теперь из-за пустяка, из-за взгляда, из-за подрезания на дороге переходят к рукоприкладству. Достать оружие теперь не является чем-то особенным», — предостерегает ещё до пандемии Фредерик Лагаш, заместитель генерального секретаря Национального полицейского альянса.

Стражи правопорядка отмечают, что теперь французы или живущие во Франции иностранцы предпочитают сводить счёты без привлечения полиции или правосудия. В пригородах на фоне наркотрафика больше, чем раньше, торгуют оружием, даже несмотря на многочисленные кампании Министерства внутренних дел по пресечению преступных сетей. Также государство проводит различные мероприятия по предотвращению убийств женщин. При этом, как пишет в заключение Le Figaro, возвращение физического насилия касается не только Франции: профессор Бауэр признаёт, что эта волна сильнее всего затронула западные страны.