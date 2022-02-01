 

Мнение: Установка и действие контейнеров с ракетами комплекса Д-7

01.02.2022, 10:39, Разное
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В 1959-1960 проводились НИОКР комплекса Д-7 под ракету Р-21. Идея – обезопасить носитель от уничтожения ответным ударом. С лодки на глубину до 150 метров должны были выставляться контейнеры Ракеты осуществляли старт через 3-4 час после ухода носителя. Проект не был реализован.

https://twitter.com/SubmarinRussian/status/1488236112682397699 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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