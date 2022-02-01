“Я сейчас очень горько плачу”: Анастасия Волочкова рассказала, что порвала с новым избранником, обвинив его в пиаре на своем звездном имени

Балерина Анастасия Волочкова еще недавно строила планы на совместное будущее с новым бойфрендом — банщиком Сергеем Кузнецовым. А сейчас стало известно, что влюбленные неожиданно расстались. Как оказалось, у каждого партнера свое видение этой ситуации.

Обвинение в хайпе

Анастасия сначала разместила пост в своем микроблоге о том, что тяжелее всего переживает разочарование в тех людях, которым она доверяла. Затем последовала следующая публикация, уже более конкретная. Балерина пояснила: ей очень тяжело осознавать, что мужчина, который признавался ей в любви, на самом деле хайповался на ее имени.

Артистка не стала скрывать, что речь идет о Сергее. Тем не менее поливать бывшего грязью Анастасия не стала и даже отметила, что никому не позволит этого делать. По словам балерины, у них были настоящие, искренние чувства. Балерина полюбила не только Сергея, но также и его сына Кирилла. Вместе они замечательно провели время на Мальдивах.

Сергея знаменитость охарактеризовала как «замечательного человека», которого она полюбила всем сердцем. Эмоции, которые их захлестнули, балерина назвала «даром Бога».

Однако обстоятельства сложились таким образом, что отношения необходимо переводить из романтических в дружеские. Балерина призналась, что во время написания этого поста она горько плакала. Ей больно и тяжело из-за этого разрыва.

Непростительные поступки

Сергей подтвердил, что они с Анастасией действительно расстались. По словам банщика, балерина совершила такие поступки, которые лично он не прощает. Поэтому он сам инициировал расставание, о чем сообщил Анастасии.

Сергей был удивлен, когда на следующий день увидел, как балерина вжилась в роль жертвы. По его мнению, ей нужно было бы просто извиниться. Банщик отметил, что в данной ситуации строить из себя жертву смешно.

Теперь поклонники балерины теряются в догадках, что же такое произошло между бывшими влюбленными.