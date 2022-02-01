 

Россия опровергла передачу США ответа на предложения по гарантиям безопасности

01.02.2022, 10:26, Новости дня
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Данные о том, что российская сторона передала Вашингтону письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, не соответствует действительности, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.

«Это сообщение не соответствует действительности», – сказал он РИА «Новости».

По его словам, РФ еще готовит «сводный» ответ США и НАТО.

Ранее Госдепартамент США подтвердил, что американская сторона получила от РФ ответ на свое предложение по деэскалации продолжающегося кризиса вокруг Украины.

Накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты якобы не услышали от РФ ответов на свои озабоченности по ситуации вокруг Украины. Ранее она не исключила «военных контрмер» в случае «вторжения» РФ на Украину.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в свою очередь назвал проводимое по запросу США заседание СБ ООН по Украине примером мегафонной дипломатии, работой на публику и нагнетанием истерии. Он выразил уверенность, что РФ и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот. Он также обвинил Соединенные Штаты в готовности принести Украину в жертву своим геополитическим интересам. Заявления США о перемещении ВС РФ Небензя назвал вмешательством во внутренние дела РФ.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали РФ письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения РФ по безопасности.



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