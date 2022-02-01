 

Глава МИД Британии заразилась коронавирусом перед визитами в Москву и Киев

01.02.2022, 10:26, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая в ближайшие дни должна была посетить Киев и Москву, сообщила, что заболела коронавирусом.

Трасс сообщила в Twitter, что получила положительный результат теста на COVID-19. Она отметила, что привита трижды. В ближайшие дни министр собирается работать из дома.

Трасс должна была сопровождать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поездке на Украину, которая состоится 1 февраля. После она должна была приехать в Москву.

Ранее источники The Times в кабмине Соединенного Королевства сообщили, что британское правительство представит новый пакет санкций против России, которые могут затронуть активы российских энергетических компаний.



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