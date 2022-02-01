 

Российские моряки на учении в Средиземном море отразили нападение «диверсантов» на базу ЧФ

01.02.2022, 10:26, Новости дня
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Российские военные провели учение по отражению нападения диверсантов на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

«Военнослужащие отряда по борьбе с подводными силами и средствами (ПДСС) провели плановое специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.

По легенде учения экипаж дежурного противодиверсионного катера (ПРДК) «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая предприняла попытку прорыва в закрытую акваторию. Нарушитель не реагировал на запросы и игнорировал требования остановиться для досмотра, после чего военные объявили учебную тревога и отправили подразделения отряда на перехват лодки.

«Группа захвата отряда осуществила перехват судна-нарушителя, пресекла его продвижение к причальной зоне пункта базирования и провела задержание условных диверсантов», – рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

Кроме того, поисково-обследовательский комплекс «Кальмар» обнаружил под водой вторую группу диверсантов. Ее условно уничтожили гранатометанием из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов. Остальные нарушители получили условные «баротравмы» и были задержаны подводными пловцами отряда ПДСС в акватории пункта базирования.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что Военно-морской флот в 2022 году примет участие в 950 тактических и командно-штабных учениях.



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