 

Отец мальчика-вундеркинда потребовал открыть в МГУ факультет подтягивания на перекладине

01.02.2022, 10:11, Разное
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Отец трёхлетнего Алексея Жаркова, установившего мировой рекорд по подтягиванию на турнике, выразил недовольство отказом Московского государственного университета (МГУ) принять его сына на бюджет.

– Я с детства хотел, чтобы хоть кто-нибудь из нашей семьи смог закончить лучший вуз нашей страны. У меня не получилось, в восьмом классе пришлось уйти в ПТУ. Потом судимость, работа, семья, было не до того. Прошлой весной мой сын подтянулся 83 раза. Мы сразу подали документы в МГУ, но нам отказали, сообщив, что пока нет факультета, на который можно зачислить Алексея, – заявил Степан Жарков.

Отец вундеркинда сочёл неприемлемой “отписку” руководства вуза.

– Это позор, когда в университете имени Ломоносова отсутствуют специалисты, способные обучить одарённого студента, развивающегося с опережением. Нет факультета? Создайте! – возмутился Жарков-старший.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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