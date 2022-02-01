Егор Корешков женится на дочери Валерия Николаева и Ирины Апексимовой

Актер Егор Корешков и актриса Дарья Авратинская женятся. Об этом в новом интервью рассказал отец невесты, бывший муж актрисы Ирины Апексимовой, актер и участник нового сезона проекта “Танцы со звездами” Валерий Николаев. Будущий тесть Корешкова назвал даже точную дату предстоящего бракосочетания. К слову, брак дочери Николаев благословил и жених ему нравится.

21 марта женятся, так что можете поздравить ребят. Егор мне понравился. Но, конечно, я волновался, потому что он человек успешный. В таком возрасте, 35 лет, уже и продюсирует, и снимается много. Да и в жизни нормальный человек, лишен этой звездной болезни. Вижу, что очень любит Дашу, трепетно и нежно к ней относится, старается оградить от каких-то ненужных трат времени, бытовухи — и самое главное, у него есть для этого возможности, – сказал Николаев в интервью StarHit.

35-летний Егор Корешков и 27-летняя Дарья Авратинская, выбравшая для актерской карьеры фамилию бабушки по материнской линии, впервые появились вместе минувшей осенью. Сначала их видели на балу дебютанток Tatler 15 ноября, где старались не привлекать к себе внимания, а три дня спустя они уже позировали фотографам на открытии фестиваля современного искусства ADVENT.НАЧАЛО.

Для поклонников артиста, а также для прессы его выход в Дарьей стал неожиданностью, ведь еще летом Егор рассказывал HELLO.RU, как счастлив с актрисой Полиной Максимовой, с которой встречался больше двух лет:

Мы люди одной профессии – нам все понятно про нее, поэтому мы адекватны и к графикам занятости, и ко времени на подготовку. Для нас нормально с должным отношением относится к работе и поддерживать и подсказывать что-то друг другу. А дома у нас мир, покой и счастье.

Напомним, о романе Полины Максимовой и Егор Корешкова стало известно в ноябре 2019 года. Тогда они вместе пришли на мероприятие, организованное журналом Harper’s Bazaar. Позже выяснилось, что отношения между актерами завязались на съемочной площадке сериала “257 причин, чтобы жить”, в котором они сыграли главные роли. Об этом они рассказали HELLO.RU в марте 2020 года.

С Полиной (Максимовой) мы впервые столкнулись уже на съемках. Ее актерская игра настолько пронзительна и подробна, что не может не вдохновлять. На площадке в ее присутствии всегда ощущался трепет, и мы чувствовали важность темы, которую поднимаем в сериале. Мечты дарят нам энергию для свершений, служат мотивацией для подвигов во имя близких людей и себя. Нужно мечтать. И тогда мечты начнут сбываться. И вы найдете как минимум 257 причин, чтобы жить. Я их обрел, как и обрел свою любовь! – делился Егор Корешков.

Мы ничего не скрываем, но и не демонстрируем. Мы с Егором встретились на съемочной площадке “257 причин, чтобы жить”, я не думала, не гадала, но как-то так случилось… На момент встречи я была в гармонии с собой. Я не была в поиске и уже смирилась со своим одиночеством. Люди из одной среды друг друга лучше понимают – не надо оправдываться за ночную смену (улыбается). Нам всегда интересно и никогда не скучно вместе, – признавалась Полина Максимова.

Ранее Егор Корешков встречался и был помолвлен с актрисой Юлией Хлыниной.

Егор Корешков и Полина Максимова

Что касается Дарьи, то 27-летняя невеста Корешкова родилась в Америке, училась в России, окончила сначала Щепкинское театральное училище, а потом Школу-студию МХАТ, курс Дмитрия Брусникина. Сейчас играет на сцене московских театров, в том числе и в театре на Таганке, которым руководит ее мать Ирина Апексимова. В кино дебютировала в 2013 году в сериале “Топтуны”. О своей личной жизни Дарья почти никогда ничего не говорила, однажды признавшись в интервью, что ей нравятся мужчины постарше. Ходили слухи, что у актрисы роман с режиссером Алексеем Франдетти, в проектах которого она участвовала, но официальных подтверждений сплетни не получили.

Дарья Авратинская с родителями