 

В Украине 1 февраля стартовала регистрация на ВНО. В Минобразования опубликовали график тестирований

01.02.2022, 10:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Регистрация будет продолжаться до 9 марта.

Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 17 июня.

“Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум по пяти учебных предметах. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам”, – написал министр.

В Минобразования сообщили, что если участники хотят пройти ВНО по более чем пяти предметам, они могут сделать это на средства физических и юридических лиц.

“Стоимость сдачи дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, есть ли в сертификационных работах задачи открытой формы с развернутым ответом, ведь такие проверяют экзаменаторы. Чтобы дополнительно сдать тест по одному из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость сдачи других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн”, – проинформировали в министерстве.

Участники не позже 29 апреля должны загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

В Минобразования также опубликовали график проведения ВНО: 

23 мая – физика;
26 мая – химия;
31 мая – украинский язык, украинский язык и литература;
3 июня – математика, математика (задание уровня стандарта);
6 июня – испанский, немецкий, французский языки;
7 июня – английский язык;
10 июня – история Украины;
14 июня – география;
17 июня – биология.

Информация о результатах тестирования по всем предметам будет размещенм до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.

Контекст:

В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.

10% участников ВНО-2021 по английскому языку не сдали тестирование, по математике ВНО не сдал 31% абитуриентов, по физике – 8%, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Попытка создать азиатское НАТО — Китай ответил на визит чиновников США в Японию

14.07 / Российские военные в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения

06.09 / Голикова назвала последствия возможной отмены МРОТ

29.08 / Турция поддержала идею создания «зоны безопасности» в Кабуле

19.12 / Власти Петербурга направили на закупку лекарств от COVID еще 320 млн рублей

09.07 / ERR – эстонские фермеры подсчитывают убытки из-за медлительности властей

30.10 / Эксперт спрогнозировал результат выборов в парламент Грузии

25.06 / В Германии мигрант из Сомали напал с ножом на прохожих. Он убил троих и пятерых тяжело ранил

08.07 / Антони Мачеревич – Туск много грешил против Польши, но мы не позволим ему дальше уничтожать страну

23.09 / Президент Федерации академической гребли Винграновский: В 2020–2021 годах финансирование олимпийцев было лучшим за время независимости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика