В Украине 1 февраля стартовала регистрация на ВНО. В Минобразования опубликовали график тестирований

Регистрация будет продолжаться до 9 марта.

Основная сессия ВНО пройдет с 23 мая по 17 июня.

“Каждый зарегистрированный участник имеет право за счет средств государственного бюджета пройти тесты максимум по пяти учебных предметах. В общей сложности ВНО будет проходить по 13-ти учебным предметам”, – написал министр.

В Минобразования сообщили, что если участники хотят пройти ВНО по более чем пяти предметам, они могут сделать это на средства физических и юридических лиц.

“Стоимость сдачи дополнительных учебных предметов будет отличаться в зависимости от того, есть ли в сертификационных работах задачи открытой формы с развернутым ответом, ведь такие проверяют экзаменаторы. Чтобы дополнительно сдать тест по одному из иностранных языков (английский, немецкий, испанский или французский) в 2022 году нужно будет уплатить 789 грн, стоимость сдачи других учебных предметов (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн”, – проинформировали в министерстве.

Участники не позже 29 апреля должны загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, в которых будет указано время и место проведения тестирований.

В Минобразования также опубликовали график проведения ВНО:

23 мая – физика;

26 мая – химия;

31 мая – украинский язык, украинский язык и литература;

3 июня – математика, математика (задание уровня стандарта);

6 июня – испанский, немецкий, французский языки;

7 июня – английский язык;

10 июня – история Украины;

14 июня – география;

17 июня – биология.

Информация о результатах тестирования по всем предметам будет размещенм до 30 июня на информационных страницах участников тестирования.

Контекст:

В 2021 году основная сессия ВНО проходила с 21 мая по 15 июня. 29 июня стартовала дополнительная сессия для тех, кто по уважительным причинам не смог присутствовать на основной. Она длилась до 14 июля включительно.

10% участников ВНО-2021 по английскому языку не сдали тестирование, по математике ВНО не сдал 31% абитуриентов, по физике – 8%, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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