 

Гетманцев поблагодарил бизнес наллоговую за перевыполнение плана поступлений в январе на 4,4 млрд грн

01.02.2022, 10:03, Новости дня
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“Друзья, все знают, что январь не простой месяц для налоговой. Редкий год, когда план выполнялся. Тем приятнее поздравить команду налоговой с перевыполнением плана января 22-го по состоянию на 19.00 на 4,4 млрд грн или 111,3%. Год к году мы перевыполнили бюджет на 10 млрд грн или на 30%. Благодарю в первую очередь бизнес, во вторую – команду налоговой службы за отказ от старых неприемлемых практик уклонения и принятие новых, прозрачных правил работы, которые позволили всем нам не только дать стране дополнительные средства, но и честно смотреть в глаза друг другу. Тем же, кто в новые реалии постарался вмонтировать старые схемы, в нашей команде не место. И соответствующие кадровые решения уже приняты…” – написал нардеп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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