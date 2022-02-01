 

“Владимир Адольфович, срочно в аптеку!” Данилко рассказал, от чего надо лечиться кремлевскому пропагандисту Соловьеву

01.02.2022, 10:03, Новости дня
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Данилко разместил коллаж со снимком Соловьева и процитировал его высказывание в свой адрес: “Пошел вон из России гаденыш!” Так Соловьев отреагировал на исполнение Серючкой песни “Батько наш Бандера!”. Он на своем YouTube-канале “Соловьев LIVE” 29 января призвал российских бизнесменов и олигархов “не давать ни копейки” артисту.

Данилко в ответ “поставил диагноз” Соловьеву. Он опубликовал изображение таблеток для лечения шизофрении. “Владимир Адольфович, срочно в аптеку!” – призвал Данилко.

https://www.facebook.com/VerkaSerduchka.Official/posts/481036873380275

Контекст:

27 января СМИ обратили внимание на появившееся в сети видео, которое было снято на концерте “Дизель Шоу” с участим Верки Сердючки, в котором она поддержала всеукраинский песенный флешмоб, исполнив популярную песню “Батько наш – Бандера”.

27 января в премьерном выпуске еженедельного общественно-политического ток-шоу “ГОРДОН” на YouTube-канале “Дмитрий Гордон” Данилко отметил, что Степан Бандера – спорная личность. “Я люблю повстанческие песни. Вот правда, она настолько написана искренне. В этом жанре – это суперхит. Реально. Для меня в этой песне все-таки ключевая фраза: “Ми за Україну будем воювати”. Вот ми за Україну будем воювати. Это правда”, – заявил он.

Степан Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма. В феврале 1940 года он стал руководителем фракции ОУН(б), в 1947 году возглавил провод ОУН. В 1959 году был убит агентом КГБ.

В 2010 году третий президент Украины Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины (посмертно). В том же году Донецкий окружной суд признал указ Ющенко незаконным, сославшись на то, что Бандера не был гражданином Украины. В 2011 году Высший административный суд оставил в силе решение донецкого суда.

В июле 2021 года группа народных депутатов из разных фракций зарегистрировала проект постановления, в котором рекомендовала президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть Бандере звание Героя Украины. Документ в парламенте пока не рассматривали.

Флешмоб “Батько наш – Бандера”, участники которого размещают в соцсетях ролики, где они запечатлены исполняющими эту песню, начали ученицы 11-го класса одного из львовских лицеев. 8 октября 2021 года в TikTok-аккаунте одной из них появилось видео, в котором она с одноклассницами под фонограмму поет эту патриотическую песню. На видео обратили внимание популярные в Telegram паблики, после чего начался массовый флешмоб. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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