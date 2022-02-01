Исключение подтверждает правило — Германия раскалывает единство Запада

Германия категорически не хотела видеть Россию в качестве страны-агрессора, и время показало ошибочность подобной немецкой политики, уверен замминистра обороны Польши Марчин Очепа. В интервью Polskie Radio он уверяет, что в отличие от Варшавы Берлин оказался совершенно беспомощным перед лицом российской военной угрозы.



AP

То, что происходит за восточной границей Польши, — это, прежде всего, психологическая операция, уверен замминистра обороны страны Марчин Очепа. В интервью Polskie Radio он обращает внимание на то, что украинцам сейчас главное сохранить дееспособность их армии и не допустить паники среди населения с целью сохранения экономики страны. Он объяснил, что курс гривны падает, потому что существует риск нападения на территорию Украины. С другой стороны, он согласен с позицией американцев, которые хотят перестраховаться и тем самым продемонстрировать, что риски возможной атаки высокие и надо к ним готовиться. Они стремятся максимально поднять для РФ цену возможного вторжения и не разделяют позицию украинских политиков, которые всеми силами пытаются охладить эмоции.

В беседе он подчёркивает, что единство и солидарность Запада по украинскому вопросу очень крепки, даже по сравнению с декабрём прошлого года, однако за исключением одного государства. «Есть поговорка, что исключения подтверждают правило, так что в этом смысле Германия выступает исключением из этого единства, потому что я очень высоко оцениваю уровень этого единства. С другой стороны, в случае с немецкой политикой мы имеем дело с хаосом, поразительным хаосом, потому что в течение многих лет Германия проводила очень сознательную восточную политику, при этом перед лицом прямой российской угрозы, военной, они просто-напросто оказались беспомощны», — объясняет замминистра.

«Мы были в состоянии это предвидеть, но когда в ходе наших польско-немецких взаимоотношений мы говорили о России, Германия категорически не видела Россию в качестве страны, способной осуществить военное вторжение в Европе, агрессора. Она говорила, что это своего рода соперник, я бы сказал, со слабыми сторонами, соперник, ориентированный на экономику», — добавляет он.

Марчин Очепа напоминает слова одного немецкого адмирала, который говорил о значении русского эго, о том, что нужно ценить россиян, что этого будет достаточно, что РФ не вернётся к своей неоимперской позиции. «Но в итоге оказывается, что эта восточная политика Германии — банкрот, потому что русские выдвигают свои танки, вооружаются у границ Украины. Даже если дело в итоге не дойдёт до вторжения, мы уже имеем дело с беспрецедентной угрозой применения силы в массовом масштабе за последние годы в Европе. И в этом плане американцы правы. Тем временем немцы совершенно не принимают это к сведению, они просто-напросто к этому не готовы, потому что они не предусмотрели такого поведения со стороны россиян», — разъясняет он.

В интервью замминистра также затрагивает тему значения Польши в структуре безопасности Запада. По его мнению, в плане приграничного кризиса с мигрантами Польша уже выиграла битву, но ещё не войну. Польское государство, службы, правительство, оппозиция, СМИ, неправительственные организации, единство Запада — все они прошли тест на прочность. «Это испытание было пройдено, но и имело свою цену», — добавляет он.

Марчин Очепа уверен, что этот кризис укрепил авторитет Польши как союзника в структурах НАТО, потому что она проявила себя в качестве надёжного защитника восточной границы НАТО и ЕС. Он согласен с тем, что решимость поляков встать на оборону своей восточной границы выступает в качестве весомого аргумента в пользу совершенно иного отношения к Польше — не как к стране, нуждающейся в поддержке, а как к стране, которая в состоянии гарантировать безопасность восточного фланга НАТО. Польша — самая большая страна в Центральной и Восточной Европе, фланг НАТО и ЕС, и по словам замминистра, она должна была неизбежно взять на себя ответственность за безопасность не только своего региона, но и всего сообщества. «Теперь наша большая задача состоит в том, чтобы перевести это в политическую валюту, чтобы невозможно было говорить о безопасности Европы без Польши и вообще сложно было бы её себе в таком виде представить…», — резюмирует он.