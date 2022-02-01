Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна

Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января.

«Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь ст. 142 Конституции и требованиями п. 2 ч. 1 ст. 147 регламента Национального собрания (парламента), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными», – передает ТАСС текст заявления Симоняна.

Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.