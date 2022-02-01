Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна
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Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января.
«Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь ст. 142 Конституции и требованиями п. 2 ч. 1 ст. 147 регламента Национального собрания (парламента), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными», – передает ТАСС текст заявления Симоняна.
Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.
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