 

Спикер парламента Армении подписал отставку президента Саркисяна

01.02.2022, 9:40, Новости дня
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Спикер парламента Армении Ален Симонян во вторник утром после завершения семидневного срока подписал заявление об отставке президента Армена Саркисяна, которое тот подал 23 января.

«Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь ст. 142 Конституции и требованиями п. 2 ч. 1 ст. 147 регламента Национального собрания (парламента), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными», – передает ТАСС текст заявления Симоняна.

Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян подал в отставку, объяснив свое решение тем, что у него нет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику страны, так как Армения представляет собой президентскую республику по форме, но не по содержанию.



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