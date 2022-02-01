Жителя Красноярского края приговорили за убийство и расчленение жены

Житель Лесосибирска (Красноярский край) получил 10 лет колонии за то, что убил свою супругу ножом, расчленил и спрятал тело в гаражах, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

В сообщении на сайте ведомства говорится, что мужчина «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», он приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

По данным СК, ночью 30 сентября 2021 года супруги поссорились, в ходе конфликта 24-летний мужчина несколько раз ударил 20-летнюю жену ножом, она скончалась на месте. Через несколько дней мужчина расчленил ее тело, завернул в одеяло и спрятал его в гаражах. Тело 5 октября нашли местные жители.

Ранее в Москве арестовали экс-сотрудника Московского метрополитена Александра Попова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены, «Мисс Кузбасс – 2010» Ксении Сапожниковой. Попов сознался в убийстве.