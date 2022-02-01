Skoda представила новый электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iV

Чешский автомобильный гигант Skoda официально презентовал новый электрический кроссовер под названием Enyaq Coupe iV.

Данный автомобиль получил стильный дизайн, обтекаемую форму кузова, а также платформу, которая уже применялся в модели Audi Q4 Sportback e-tron. Кроме того, новинка получила в базовой комплектации панорамную крышу и 18-дюймовые колесные диски. На выбор клиентов предложены различные варианты исполнения салона с разными материалами отделки. Кроме того, новая модель имеет электрический агрегат с мощностью 180 л.с.

В более продвинутой комплектации применили более производительный агрегат на 204 л.с. мощности. В данной модификации запас хода будет достигать 545 километров. В максимальном исполнении мощность электромотора составит около 180 км в час.