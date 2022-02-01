Ателье Manhart увеличило мощность кроссовера BMW X5 M до 730 л.с

Специалисты тюнинг-ателье Manhart презентовали доработанную модификацию кроссовера BMW X5 M.

Разработчикам удалось существенно модернизировать силовой агрегат, а также дополнить внешний более агрессивными деталями. В частности, кроссовер BMW X5 M оснащается 4,4-литровым бензиновым двигателем, который выдает 617 л.с. Однако после доработок сотрудниками тюнинг-ателье, этот параметр вырос до 730 л.с. Кроме того, модель способна разогнаться до 100 км в час за 3,7 секунд.

Вместе с тем доработка коснулась выхлопной системы, а также перенестройки подвески и установки более мощных пружин. Пока остальные параметры не указаны, однако в модернизированном исполнении новая модель будет доступна под названием MHX5 700.