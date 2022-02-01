 

Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки

01.02.2022, 8:54, Новости дня
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Тело девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом, нашли волонтеры, причины смерти ребенка не называются.

Волонтеры ПСО «Феникс» сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что девочка «найдена, погибла».

Правоохранители пока не комментировали информацию.

В минувший четверг суд арестовал мать девочки и сожителя матери, обоим предъявили обвинения, передает ТАСС.

Было также возбуждено еще одно уголовное дело о халатности местных чиновников из комитета образования.

Сообщалось, что останки девочки якобы нашли в печи, однако эту информацию позже опровергли.



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