Найдено тело пропавшей под Новгородом девочки
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Тело девочки 2020 года рождения, которую искали под Новгородом, нашли волонтеры, причины смерти ребенка не называются.
Волонтеры ПСО «Феникс» сообщили на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что девочка «найдена, погибла».
Правоохранители пока не комментировали информацию.
В минувший четверг суд арестовал мать девочки и сожителя матери, обоим предъявили обвинения, передает ТАСС.
Было также возбуждено еще одно уголовное дело о халатности местных чиновников из комитета образования.
Сообщалось, что останки девочки якобы нашли в печи, однако эту информацию позже опровергли.
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