 

Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана

01.02.2022, 8:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства.

В указе президента говорится, что Нуртлеу назначается руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает ТАСС.

В этот же день Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности республики.

Кроме того, депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана единогласно избрали председателем палаты экс-главу администрации президента республики Ерлана Кошанова.

Кошанов получил вакантный мандат депутата после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Токаев освободил Кошанова от должности руководителя своей администрации. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Пушков счел отчаянием просьбу Молдавии к Украине о поставке газа

05.01 / Ошибку в работе почтовых серверов Exchange уже исправили

25.09 / “Санкции США против России еще не достигли пика”. Конгрессмен Шерман прокомментировал ограничения против госдолга РФ

12.07 / Польза тыквенного масла для здоровья

16.02 / Еврокомиссар от Венгрии требовал закрыть “Миротворец” во время заседания Совета ассоциации

06.09 / В Сан-Франциско потенциальным преступникам будут платить за отказ от стрельбы

22.09 / Выращены устойчивые к радиации бактерии

15.08 / Врио губернатора Севастополя проведет прямой эфир в соцсетях

26.05 / Российские и белорусские пропагандисты утверждают, что Протасевич воевал на Донбассе. Билецкий заявил, что оппозиционер был там как журналист

04.03 / Подозреваемый в подготовке теракта в Калининградской области арестован до мая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика