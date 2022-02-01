Назначен новый руководитель администрации президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу, сообщила пресс-служба главы государства.

В указе президента говорится, что Нуртлеу назначается руководителем администрации президента Республики Казахстан, передает ТАСС.

В этот же день Токаев освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя комитета национальной безопасности республики.

Кроме того, депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана единогласно избрали председателем палаты экс-главу администрации президента республики Ерлана Кошанова.

Кошанов получил вакантный мандат депутата после того, как спикер законодательного органа Нурлан Нигматулин подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий.

Токаев освободил Кошанова от должности руководителя своей администрации. Он занимал этот пост с сентября 2019 года.